 З-поміж усіх іноземців росіяни найчастіше отримують паспорти України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.01.2020

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Новини

З-поміж усіх іноземців росіяни найчастіше отримують паспорти України

Більшість іноземців, які в минулому році отримали українське громадянство, є росіянами. Загалом у 2019 році майже 1,1 тисячі іноземців отримали паспорти України.

Українські паспорти отримали понад тисяча іноземців

Українські паспорти отримали понад тисяча іноземців

Президенти Петро Порошенко і Володимир Зеленський у 2019 році прийняли до громадянства України 1 090 тисячі іноземців. Про це йдеться у повідомленні Державної міграційної служби України, інформує у вівторок, 21 січня, агенція "Українські новини".

У січні-травні (до 20 травня президентом був Порошенко. - Ред.) до українського громадянства було прийнято 652 людини, а з червня (за президентства Зеленського) - 438. При обох президентах найчастіше особи, що отримали українське громадянство, були росіянами - 97 і 84 відповідно. На другому місяці йдуть вихідці з Сирії - 124, на третьому - з Вірменії (105). Ще 89 осіб, які отримали українські паспорти, до цього не мали громадянства будь-якої країни.

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Понад 50 українських паспортів отримали також вихідці з Ірану, Іраку та Лівану. Серед інших українське громадянство здобули 32 особи з Білорусі та по 31 - із Грузії та Азербайджану.

Окрім іноземців, які були прийняті до громадянства України указами президента, у 2019 році українське громадянство набули 20,2 тисячі осіб. Зокрема, 15,7 тисячі людей отримали громадянство за народженням, 3,5 тисячі - за територіальним походженням, понад 400 - у зв'язку з перебуванням в українському громадянстві одного з батьків, понад 200 - на підставі рішень судів, решта - внаслідок усиновлення, встановлення опіки або за міжнародними договорами. З-поміж цих людей 13,6 тисячі були з України, а 6,6 тисячі - з іноземних держав, зокрема 2,9 тисячі - із Росії.

Нагадаємо, у 2018 році Петро Порошенко прийняв в українське громадянство 988 іноземців, у 2017 - 969, а у 2016 - 809.

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