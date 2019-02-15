З Лейбористської партії Великобританії вийшли сім депутатів

Семеро британських депутатів у понеділок, 18 лютого, вийшли з опозиційної Лейбористської партії на знак протесту проти політики лідера партії Джеремі Корбіна.

На їхню думку, Корбін слабко протидіє планам Консервативної партії щодо Brexit. Також парламентарі піддали критиці недостатньо рішучу позицію Корбіна щодо викорінення антисемітських тенденцій у партії. За кілька днів до цього британська поліція почала розслідування щодо звинувачень членів Лейбористської партії у злочинах на ґрунті ненависті та антисемітизму.

Депутати заявили, що відтепер діятимуть у парламенті як незалежна група. Досі фракція Лейбористської партії нараховувала 256 депутатів. Вихід з неї семи членів - це найбільший розкол серед лейбористів з 1981 року, коли з партії вийшли четверо членів, які створили згодом Соціал-демократичну партію.