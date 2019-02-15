 З Лейбористської партії Великобританії вийшли сім депутатів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.02.2019

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Новини

З Лейбористської партії Великобританії вийшли сім депутатів

У Великобританії з Лейбористської партії вийшли семеро депутатів, незгодних з політикою лідера партії Джеремі Корбіна.

Депутат британського парламенту Гевін Шукер оголошує про вихід з Лейбористської партії

Депутат британського парламенту Гевін Шукер оголошує про вихід з Лейбористської партії

Семеро британських депутатів у понеділок, 18 лютого, вийшли з опозиційної Лейбористської партії на знак протесту проти політики лідера партії Джеремі Корбіна.

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56 відсотків мешканців Великобританії нині хотіли б залишитися в ЄС, а 44 відсотка - поділяють євроскептичні настрої, свідчить опитування YouGov. Лейбористи не виключають підтримки другого референдуму. (17.01.2019)

На їхню думку, Корбін слабко протидіє планам Консервативної партії щодо Brexit. Також парламентарі піддали критиці недостатньо рішучу позицію Корбіна щодо викорінення антисемітських тенденцій у партії. За кілька днів до цього британська поліція почала розслідування щодо звинувачень членів Лейбористської партії у злочинах на ґрунті ненависті та антисемітизму. 

Депутати заявили, що відтепер діятимуть у парламенті як незалежна група. Досі фракція Лейбористської партії нараховувала 256 депутатів. Вихід з неї семи членів - це найбільший розкол серед лейбористів з 1981 року, коли з партії вийшли четверо членів, які створили згодом Соціал-демократичну партію.

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