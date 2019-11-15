Зі "Слуги народу" вийшли троє народних депутатів

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков у вівторок, 3 грудня, офіційно оголосив про вихід зі складу фракції "Слуга народу" народних депутатів Антона Полякова та Анни Скороход. Відповідне рішення фракції Разумков зачитав з трибуни парламенту під час засідання.

Також він оголосив про виключення з фракції народного депутата Романа Іванісова, щодо якого спалахнув скандал через судимість за зґвалтування у 1995 році. Повідомлялося, що генеральна прокуратура заперечувала погашення згаданої судимості Іванісова.

В середині листопада Скороход в телеефірі заявляла, що найближчим часом з фракції "Слуга народу" вийдуть 11 депутатів, однак не назвала, хто саме. Глава фракції дану інформацію заперечив, пише "Громадське".

Нагадаємо, народних депутатів Скороход та Полякова виключили зі "Слуги народу" на засіданні фракції 15 листопада. "Їх виключили за порушення домовленостей щодо спільної позиції з тих питань, за якими фракція виробила спільну позицію", - заявив тоді заступник голови фракції Олександр Корнієнко.