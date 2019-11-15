 Зі ″Слуги народу″ вийшли троє народних депутатів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.12.2019

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Новини

Зі "Слуги народу" вийшли троє народних депутатів

Антон Поляков, Анна Скороход та Роман Іванісов залишили фракцію "Слуга народу" у Верховній Раді.

Верховна Рада України

Верховна Рада України

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков у вівторок, 3 грудня, офіційно оголосив про вихід зі складу фракції "Слуга народу" народних депутатів Антона Полякова та Анни Скороход. Відповідне рішення фракції Разумков зачитав з трибуни парламенту під час засідання.

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Лідер партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів, що політсила планує провести ще один навчальний курс - "Трускавець-2". Народних депутатів планують навчати цифровій грамотності. (23.11.2019)

Народна депутатка від СН і ексжурналістка заявила, що "треба трошки приглушити свободу слова в Україні". В ІМІ назвали "поганою ознакою" те, що представники партії влади дозволяють собі такі висловлювання. (29.11.2019)

Також він оголосив про виключення з фракції народного депутата Романа Іванісова, щодо якого спалахнув скандал через судимість за зґвалтування у 1995 році. Повідомлялося, що генеральна прокуратура заперечувала погашення згаданої судимості Іванісова.

В середині листопада Скороход в телеефірі заявляла, що найближчим часом з фракції "Слуга народу" вийдуть 11 депутатів, однак не назвала, хто саме. Глава фракції дану інформацію заперечив, пише "Громадське". 

Нагадаємо, народних депутатів Скороход та Полякова виключили зі "Слуги народу" на засіданні фракції 15 листопада. "Їх виключили за порушення домовленостей щодо спільної позиції з тих питань, за якими фракція виробила спільну позицію", - заявив тоді заступник голови фракції Олександр Корнієнко.

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