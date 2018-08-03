Зібрав сміття - зайнявся йогою: новаторська ідея у боротьбі проти пластику (відео)

Викладачка йоги поєднала корисне з приємним: жінка запрошує жителів Бонна прибирати місто і за це викладає безкоштовно годину йоги у парку. Гори зібраного сміття у начебто охайній Німеччині вражають.
45 хвилин роботи - 12 мішків сміття. Після акції зі збирання сміття - безкоштовна година йоги у парку!
Поєднання спорту та збору сміття стало вже справжнім трендом у Європі. Широкої популярності набув так званий плоггінг - збір сміття під час пробіжки. Масштаби побутового забруднення довкілля вражають дедалі більше німців.