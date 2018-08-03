Зібрав сміття - зайнявся йогою: новаторська ідея у боротьбі проти пластику (відео)

Прибирання сміття у позі Будди, Або йога проти пластику (09.08.2018)

Викладачка йоги вирішила поєднати корисне з приємним: вона запрошує жителів Бонна прибирати місто від сміття і за це пропонує безкоштовну годину йоги. Гори зібраного сміття у, здавалося б, охайній Німеччині вражають.