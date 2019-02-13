Зустріч міністрів НАТО і України: чого Київ досяг завдяки Лондону

Засідання міністрів оборони НАТО у середу і четвер, 13-14 лютого, пройшло під знаком особливих учасників. Найпильнішу увагу привертав до себе Патрік Шанахан, виконувач обов'язків глави Пентагону, який вперше прибув до Брюсселя на цій посаді. Крім того, вперше за одним столом з представниками 29 країн Альянсу сиділа і керівниця міноборони Північної Македонії Радмила Шекеринська. Ця днями офіційно перейменована країна у лютому підписала протокол про приєднання до НАТО.

Головним темам засідання в НАТО присвятили перший день: міністри вперше зібралися після оголошення США і Росією намірів вийти з Договору про ракети середньої і меншої дальності (ДРСМД). Альянс все ще зберігає надію спонукати Москву повернутися до виконання документа і тільки починає готувати свою відповідь, якщо цього не станеться.

Лондон знайшов вихід для України

Особливим учасником став і міністр оборони України Степан Полторак. Адже через блокування Угорщиною засідання Комісії Україна-НАТО він вже близько двох років не міг провести з усіма своїми колегами переговори, присвячені виключно Україні. Вирішення запропонувала Великобританія. Її міністр оборони Гевін Вільямсон організував сніданок за участю Полторака. У НАТО спробували позначити неофіційний характер зустрічі: її не згадували в програмі та провели не у тій залі, де вібуваються засідання міністрів.

Захоплення українських кораблів поблизу Керченської протоки генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав "російськими агресивними діями проти України"

У підсумку ж генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав розмову за сніданком "дуже хорошою", а Полторак - "дуже довгоочікуваною". Основними її темами була безпекова ситуація та реформи в Україні. Усі країни НАТО наголосили на своїй підтримці територіальної цілісності України та знову закликали Росію звільнити захоплених у листопаді моряків та кораблі, зазначив Столтенберг.

Тодішні події, коли три українських військових судна намагалися пройти до Азовського моря Керченською протокою, але були атаковані та захоплені у Чорному морі, генсек Альянсу зараз назвав "російськими агресивними діями проти України". Раніше він весь час говорив лише про "застосування військової сили" Росією.

Збільшення присутності НАТО в Чорному морі

У відповідь на конфлікт у Керченській протоці в НАТО роздумують, як посилити практичну підтримку Україні. Нагадаємо, країни Альянсу виділяють гроші в межах трастових фондів, проводять тренування, допомагають з кібербезпекою. "Ми також розглядаємо, чи ми можемо збільшити нашу присутність у Чорному морі", - заявив Столтенберг.

Полторак уточнив, що майже щомісяця до українських портів заходитимуть кораблі країн НАТО. Зокрема, вони будуть проводити навчання з військово-морськими силами України. За словами міністра, в НАТО готові надати Києву більше ресурсів для посилення оборони, особливо на морі. Ідеться і про навчання, і про продаж озброєнь. Він повідомив про переговори з закупівлі високоточного озброєння, яке не виробляється в Україні. Деталі міністр не назвав, оскільки переговори ще тривають.

Полторак виглядав цілковито задоволеним результатами. Серед іншого, він провів двосторонню зустріч з Шанаханом і заявив про узгодження заходів для ухвалення Конгресом США рішення про другий транш безпекової допомоги. Про загальний високий рівень підтримки Києва Вашингтоном свідчать регулярні двосторонні зустрічі з українськими високопосадовцями на полях засідань НАТО.

Угорське питання не втрачає актуальності

"Держави-члени НАТО також заохочують Україну продовжувати реформування", - заявив під час прес-конференції Столтенберг. Назвав при цьому він лише одне очікування - щоб Україна імплементувала рекомендації Венеціанської комісії щодо закону про освіту. Як відомо, поки що Верховна Рада не проголосувала необхідні зміни до нього.

Утім, сніданок не пропустив жоден з учасників засідання міністрів, включно з представником Будапешта. За словами глави місії України при НАТО Вадима Пристайка, угорський міністр висловив повну підтримку територіальній цілісності України. "Його коментарі були доволі цікавими (...) Всі необхідні, правильні слова були сказані", - зазначив посол.

Нагадаємо, після ухвалення у 2017 році закону про освіту, який визначив українську мовою освітнього процесу, Угорщина почала блокувати засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів. Для того, аби українським політикам зустрітися зі своїми колегами з Альянсу, доводилося вдаватися до творчого підходу. У червні 2018 року Полторак приїхав на засідання учасників місії в Афганістані "Рішуча підтримка". А для президента Петра Порошенка на саміті в липні вигадали спеціальний формат: НАТО-Україна-Грузія.

Європейці шукають запевнень від керівника Пентагону

Патрік Шанахан у січні замінив на чолі Пентагону Джеймса Меттіса, якого особливо цінували в НАТО як палкого прибічника трансатлантичної єдності та міністра, яким міг сказати "ні" своєму президенту Дональду Трампу. Через суперечливі заяви Трампа щодо Альянсу європейські союзники США по НАТО з тривогою очікують першого візиту кожного американського високопосадовця. Шанахан їх не розчарував, чітко запевнивши у відданості Вашингтона Альянсу та у тому, що зобов'язання США щодо колективної оборони НАТО є "непорушними".

Не шкодував американець приязних слів і на адресу Столтенберга. Генсек НАТО ледь не під час кожного свого виступу повторює, що з 2016 (коли Трампа обрали президентом. - Ред.) по 2020 рік європейські члени НАТО та Канада збільшать свої видатки на оборону загалом на 100 мільярдів доларів. Хоча це не дозволить довести оборонні видатки до двох відсотків ВВП, як того вимагає Вашингтон, Шанахан виглядав враженим цією цифрою, назвавши її "знаменною".

Цього разу союзників Вашингтона також хвилювала заява Трампа про можливе зменшення кількості американських військових в Афганістані. Адже інші учасники місії у цій країні змушені покладатися на техніку США, передусім авіаційну, наприклад гелікоптери. Тут Шанахан лише пообіцяв, що Вашингтон не ухвалюватиме рішення про скорочення контингенту в Афганістані в односторонньому порядку.