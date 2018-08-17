 Зустріч Меркель-Путін: глава МЗС ФРН розраховує на прогрес щодо місії ООН на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.08.2018

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Новини

Зустріч Меркель-Путін: глава МЗС ФРН розраховує на прогрес щодо місії ООН на Донбасі

Глава МЗС ФРН Гайко Маас зазначив, що Берлін хоче надати нової динаміки мінському процесу. Він наголосив на незмінності жорсткої позиції уряду ФРН стосовно невизнання де-факто окупації Криму.

Глава МЗС ФРН Гайко Маас

Глава МЗС ФРН Гайко Маас

Перед зустріччю канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel) із президентом Росії Володимиром Путіним у замку Мезеберґ глава МЗС ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) заявив, що розраховує на певний прогрес у переговорах із РФ щодо врегулювання на Донбасі.

В інтерв'ю виданню Welt am Sonntag, фрагменти якого в суботу, 18 серпня, опубліковано на сайті видання, Маас, зокрема, зазначив, що він налаштований "стримано оптимістично стосовно того, що є шанси на миротворчу місію ООН (на Донбасі. - Ред.)". Утім, за його словами, поки уявлення щодо формування і завдань цієї місії дуже різняться. "Тому саме про це ми й ведемо переговори з Києвом та Москвою", - зауважив Маас.

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Анґела Меркель вважає, що постійний діалог з РФ необхідний для розв'язання конфліктів на Сході України та в Сирії. Утім, вона визнала, що не очікує конкретних результатів від зустрічі з Володимиром Путіним 18 серпня. (17.08.2018)

Глава МЗС ФРН наголосив, що "ми хочемо надати мінському процесу нової динаміки". І лише після успішного втілення мінських домовленостей можна буде вести переговори про зняття санкцій щодо Росії, запевнив Маас.

Жорстка позиція щодо Криму

Міністр підкреслив також, що німецький уряд, всупереч закликам окремих діячів, у тому числі і з лав його Соціал-демократичної партії, відкидатиме ідею визнання де-факто російської окупації Криму. "Якщо ми визнаємо Крим російською територією, то це, можливо, стало б запрошенням для інших діяти з порушенням міжнародного права", - зазначив Маас. Від додав, що ЄС вчинив правильно, продовживши перед періодом літніх відпусток санкції щодо Росії.

Він звернув увагу й на те, що це рішення було ухвалене одноголосно, у тому числі за підтримки Італії, хоча теперішні урядові партії цієї країни під час передвиборній кампанії озвучували протилежну позицію. Це свідчить про те, стверджує Маас, що ЄС серйозно ставиться до своїх цінностей, а не схиляється перед гаданою силою реального стану справ.

Гайко Маас підтвердив своє критичне сприйняття дій Росії на міжнародній арені. У нього складається враження, зазначив міністр, що Москва хоче владно скористатися шансом через вакуум, який виникає у світовій політиці внаслідок дій Білого дому. При цьому він вказав на поведінку Росії в Сирії та позицію в Раді Безпеки ООН.

Нагадаємо, зустріч Меркель з Путіним відбудеться ввечері 18 серпня. Сама канцлерка застерігала щодо завищених очікувань стосовно результатів цієї робочої зустрічі.

  • Зустріч Меркель і Путіна 2005 року

    Путін і Меркель: говорити, аби не мовчати

    Хороший старт під час першого візиту

    Це була не перша їхня зустріч, але перша - як президента і канцлерки. За її підсумками в 2005 році Меркель сказала: "Ми підтримували дуже відкритий діалог". Путін також похвалив збереження хороших відносин між Берліном і Москвою після зміни уряду Німеччини: "Ми хочемо розширювати співпрацю у міжнародній політиці, економіці та гуманітарній сфері".

  • Зустріч у Дрездені 2006 року

    Путін і Меркель: говорити, аби не мовчати

    Найулюбленіші вуха для Путіна

    На полях "Петербурзького діалогу" в Дрездені наприкінці 2006 року Путін у спільному з Меркель інтерв'ю медіакомпанії MDR сказав про канцлерку: "Ми не дуже добре знаємо один одного особисто, але мені надзвичайно імпонує її здібність слухати". За його словами, це рідкість серед політиків, а тому викликає особливу симпатію.

  • Меркель, Путін і собака

    Путін і Меркель: говорити, аби не мовчати

    Невинне залякування?

    Уже за три місяці Путін знайомить Меркель зі своїм лабрадором Коні. При цьому страх Меркель перед собаками - факт відомий. "Хоча, як я думаю, російський президент добре знав, що я не буду в захопленні від його собаки, він все одно привів його з собою", - сказала Меркель роком пізніше в інтерв'ю Süddeutschen Zeitung. Для багатьох ця ситуація є прикладом провокації з боку Путіна.

  • Путін і Меркель під час зустрічі в Кремлі 2012 року

    Путін і Меркель: говорити, аби не мовчати

    Шпички на зустрічі в Кремлі

    Що Меркель думає про поводження Путіна з критикою у ЗМІ та з боку громадянського суспільства, вона непрямо, але однозначно заявила під час "Петербурзького діалогу" 2012 року. "Якби я щоразу ображалася, розгортаючи вдома газету, я б не протрималася у кріслі канцлерки і трьох днів", - відповіла Меркель на відповідне питання з залу.

  • Інтерв'ю Володимира Путіна німецькій газеті Bild

    Путін і Меркель: говорити, аби не мовчати

    Партнерство і довіра

    "Ми маємо партнерські відносини. Я зустрічався з нею за минулий рік сім разів, щонайменше 20 разів ми телефонували", - заявив Путін про Меркель у інтерв'ю бульварній газеті Bild 2015 року. "Я довіряю їй, вона дуже відкрита людина. Вона також має певні обмеження та обов'язки. Але вона щиро намагається вирішити кризи, в тому числі на південному сході України", - додав він.

  • Путін зафіксував розпач Меркель

    Путін і Меркель: говорити, аби не мовчати

    Путін зафіксував розпач Меркель

    "Я не хочу нікого ображати, але те, що сказала пані Меркель, це свідчення невдоволення обмеженою незалежністю, яке накопичилося за довгий час", - прокоментував Путін так звану промову в пивному наметі Меркель під час виборчої кампанії 2017 року. У ній Меркель заявила, що Європа має взяти власну долю в свої руки з огляду на курс на конфронтацію президента США Трампа на саміті G7 в Італії.

  • Зустріч Путіна та Меркель у Сочі в травні 2018-го

    Путін і Меркель: говорити, аби не мовчати

    Діалог як обов'язок

    Квіти тут є радше проявом поваги, ніж галантності. І зустріч Меркель та Путіна у Сочі в травні 2018 року - радше обов'язок, ніж честь. На це вказують слова Меркель під час спільної прес-конференції: "Навіть якщо в деяких питанням наші позиції надзвичайно розходяться, ми маємо говорити один з одним, адже в іншому разі все зведеться до мовчання і дедалі меншого порозуміння".

    Автор: Ян Вальтер, Данило Білик


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