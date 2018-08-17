Зустріч Меркель-Путін: глава МЗС ФРН розраховує на прогрес щодо місії ООН на Донбасі

Перед зустріччю канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel) із президентом Росії Володимиром Путіним у замку Мезеберґ глава МЗС ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) заявив, що розраховує на певний прогрес у переговорах із РФ щодо врегулювання на Донбасі.

В інтерв'ю виданню Welt am Sonntag, фрагменти якого в суботу, 18 серпня, опубліковано на сайті видання, Маас, зокрема, зазначив, що він налаштований "стримано оптимістично стосовно того, що є шанси на миротворчу місію ООН (на Донбасі. - Ред.)". Утім, за його словами, поки уявлення щодо формування і завдань цієї місії дуже різняться. "Тому саме про це ми й ведемо переговори з Києвом та Москвою", - зауважив Маас.

Глава МЗС ФРН наголосив, що "ми хочемо надати мінському процесу нової динаміки". І лише після успішного втілення мінських домовленостей можна буде вести переговори про зняття санкцій щодо Росії, запевнив Маас.

Жорстка позиція щодо Криму

Міністр підкреслив також, що німецький уряд, всупереч закликам окремих діячів, у тому числі і з лав його Соціал-демократичної партії, відкидатиме ідею визнання де-факто російської окупації Криму. "Якщо ми визнаємо Крим російською територією, то це, можливо, стало б запрошенням для інших діяти з порушенням міжнародного права", - зазначив Маас. Від додав, що ЄС вчинив правильно, продовживши перед періодом літніх відпусток санкції щодо Росії.

Він звернув увагу й на те, що це рішення було ухвалене одноголосно, у тому числі за підтримки Італії, хоча теперішні урядові партії цієї країни під час передвиборній кампанії озвучували протилежну позицію. Це свідчить про те, стверджує Маас, що ЄС серйозно ставиться до своїх цінностей, а не схиляється перед гаданою силою реального стану справ.

Гайко Маас підтвердив своє критичне сприйняття дій Росії на міжнародній арені. У нього складається враження, зазначив міністр, що Москва хоче владно скористатися шансом через вакуум, який виникає у світовій політиці внаслідок дій Білого дому. При цьому він вказав на поведінку Росії в Сирії та позицію в Раді Безпеки ООН.

Нагадаємо, зустріч Меркель з Путіним відбудеться ввечері 18 серпня. Сама канцлерка застерігала щодо завищених очікувань стосовно результатів цієї робочої зустрічі.

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