 Зустріч Меркель з Трампом: у центрі уваги - Україна та Іран | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.06.2019

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Зустріч Меркель з Трампом: у центрі уваги - Україна та Іран

Анґела Меркель провела зустріч з Дональдом Трампом на полях саміту Великої двадцятки. Трамп назвав Меркель "великою подругою", незважаючи на нещодавню критику політики Німеччини.

Трамп зустрівся з Меркель на полях саміту G20 і назвав її великою подругою

Трамп зустрівся з Меркель на полях саміту G20 і назвав її "великою подругою"

Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) на полях саміту Великої двадцятки у п'ятницю, 28 червня, провела зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Вони обговорили конфлікт на Сході України, протистояння США з Іраном, європейсько-американські торговельні відносини, ситуацію в Лівії та Африці, поінформував після зустрічі речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), повідомляє агентство dpa.

У Білому домі за результатами зустрічі зазначили, що політики обговорили шляхи боротьби з розповсюдженням ядерної зброї та загрозами з боку Північної Кореї та Ірану. Трамп закликав Меркель приєднатися до зусиль США з тиску на Іран.

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Президент США на початку зустрічі сипав компліментами на адресу кацлерки Німеччини і назвав її "фантастичною особистістю" та "великою подругою", а відносини між ними описав, як "приголомшливі". Меркель, у свою чергу, заявила, що у них є багато тем для обговорення. Вона наголосила, що Німеччина інвестує значні кошти в США. "У нас є не лише торговельні відносини, ми маємо також дуже багато інвестицій", - цитує канцлерку dpa. Трамп погодився з цим твердженням Меркель.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп різко розкритикував роль Німеччини в реалізації проекту "Північний потік-2". "Ми захищаємо Німеччину від Росії, а Росія отримує мільярди доларів від Німеччини", - зазначив він. Участь Берліна в проекті Трамп назвав "величезною помилкою", пояснивши, що через "Північний потік-2" Німеччина потрапить у залежність від Москви і в гіршому випадку може стати "заручницею Росії". Також президент США неодноразово вимагав від Німеччини збільшити видатки на оборону. 

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