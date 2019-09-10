 Зростання цін і черги: Лондон озвучив кризовий сценарій у разі Brexit без угоди | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.09.2019

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Новини

Зростання цін і черги: Лондон озвучив кризовий сценарій у разі Brexit без угоди

Британців очікують зростання цін, транспортні колапси і проблеми з медикаментами у разі жорстокого Brexit, застерігають автори урядового кризового сценарію.

Протести проти Brexit біля будівлі парламенту Великобританії

Протести проти Brexit біля будівлі парламенту Великобританії

Уряд Великобританії ввечері в середу, 11 вересня, оприлюднив документ на шести сторінках під назвою "Operation Yellowhammer", у якому презентовано сценарій дій і прогнози на випадок жорсткого Brexit без угоди з ЄС 31 жовтня. Документ було оприлюднено на вимогу депутатів британської Палати громад.

У документі зокрема прогнозується транспортний колапс у місцях перетину Ла-Маншу, котрий може тривати до трьох місяців. При цьому інтенсивність транспортного потоку скоротиться на 40-60 відсотків на день, що вплине на ввезення деяких видів свіжих продуктів, а також ліків у країну. Очікується також і різке зростання цін на електроенергію, повідомляє агентство новин dpa.

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Британський прем'єр чимдуж намагається обійти параламент. Він прагне "жорсткого" Brexit і не зупиняється перед брехнею. Однак його опоненти згрупувалися для удару у відповідь, пише Барбара Везель. (04.09.2019)

Британські подорожувальники, як застерігає документ, зіткнуться з ретельнішими перевірками під час прибуття до аеропортів, портів та інших пунктів перетину кордону з ЄС. Це, своєю чергою, призведе до довших черг і затримок.

Також у документі застерігають щодо можливих заворушень у суспільстві, проведення масових акцій за і проти виходу, що потребуватиме залучення великих сил поліції.  

Нагадаємо, що спочатку Великобританія планувала вийти зі складу Євросоюзу 29 березня, але до цього терміну парламент так і не сзвалив угоду з ЄС, а також заблокував Brexit без угоди. У квітні 27 країн-членів ЄС на позачерговому саміті в Брюсселі домовилися надати Лондону відстрочку до 31 жовтня. Прем'єр-міністр Борис Джонсон має намір вивести Великобританію з ЄС до встановленого терміну з угодою чи без.

Раніше видання The Sunday Times вже публікувало витяги з секретних урядових документах під назвою "Operation Yellowhammer".

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