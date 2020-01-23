Зоряні війни (фільм)

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.
Поки Європа розвивала цивільні системи в космосі, великі країни не забували і про військову складову. Тепер у ЄС замислилися про оборону в космосі, але поки лише знають, що робити з космічним сміттям.
"Зоряні війни" можуть стати реальністю для США. Адміністрація Дональда Трампа планує створити Космічні сили США. Причина - загрози з боку Росії та Китаю.
Конкурс з "політичним вибухом", суперечкою з Netflix та іншими особливостями - 71-ий Каннський міжнародний кінофестиваль, який триває з 8 по 19 травня.
Конкурс з "політичним вибухом", суперечкою з Netflix та іншими особливостями - 71-ий Каннський міжнародний кінофестиваль, який триватиме з 8 по 19 травня.
Девід Беніофф та Деніел Бретт Вайсс переходять від семи царств до далекої галактики. Після того, як робота над "Грою престолів" завершиться у 2019 році, пара кінотворців опікуватиметься новими серіями "Зоряних воєн".
20 січня Дональд Трамп офіційно стане 45-м президентом США. Поки ніхто не знає, чого очікувати від нового глави Білого дому. "Хай буде з нами сила!" - побажання від карикатуриста Сергія Йолкіна.
Джордж Майкл, Леонард Коен, Прінс, Соня Рікель, Умберто Еко... 2016 року чимало митців полишили цей світ.
Шалену популярність Керрі Фішер здобула за виконання ролі принцеси Леї у культовій сазі "Зоряні війни".
Більшість дипломних робіт, як правило, припадають пилом на полицях. Ця, однак, є винятком: випускник ахенського вишу відзняв нову версію блокбастеру. Його встигли передивитися більше шести мільйонів людей.
Могеріні: Росія мусить звільнити Савченко. Меркель проти закриття "балканського маршруту". Volkswagen: голова філії США йде з посади. Зйомки "Зоряних воєн" у Дубровнику.
Місце зйомок останньої сцени фільму "Зоряні війни: Пробудження сили" в Ірландії вразило фанів фільму та знімальну групу. Проте захисників природи турбує втручання в екосистему острова.
Ярош виходить з "Правого сектору". Москва розширює санкції проти Анкари. "Зоряні війни" встановили рекорд касових зборів.
Для досягнення позначки в один мільярд доларів США фільму "Зоряні війни: пробудження сили" знадобилося 12 днів. При цьому сьомий епізод саги ще не стартував у прокаті в Китаї.
Навіть якщо мега блокбастер "Зоряні війни", схоже, затьмарив всі інші цьогорічні фільми, було багато інших кінострічок, які запам’яталися. Кіно-оглядач DW Йохен Кюртен ділиться своїми 10 особистими фаворитами.
МВФ визнав борг Києва перед Москвою офіційним. Американська ФРС збільшує облікову ставку. Іспанський прем'єр отримав по обличчю.
Майже всі епізоди "Зоряних воєн" знімали в пустелі Тунісу. Однак після зйомок місцина втратила свій блиск. Шанувальники Люка Скайуокера намагались зберегти й оживити місця, якими крокував їхній герой.
© 2022 Deutsche Welle |
Захист даних |
Дані про доступ для користувачів з обмеженими можливостями |
Legal notice |
Contact