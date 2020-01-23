Зоряні війни (фільм)

Зоряні війни: Європа боїться залишитися беззахисною в космосі

Поки Європа розвивала цивільні системи в космосі, великі країни не забували і про військову складову. Тепер у ЄС замислилися про оборону в космосі, але поки лише знають, що робити з космічним сміттям.