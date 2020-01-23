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Зоряні війни (фільм)

Зоряні війни: Європа боїться залишитися беззахисною в космосі

Зоряні війни: Європа боїться залишитися беззахисною в космосі 23.01.2020

Поки Європа розвивала цивільні системи в космосі, великі країни не забували і про військову складову. Тепер у ЄС замислилися про оборону в космосі, але поки лише знають, що робити з космічним сміттям.
США планують до 2020 року створити космічні війська на тлі загроз з Росії

США планують до 2020 року створити космічні війська на тлі загроз з Росії 09.08.2018

"Зоряні війни" можуть стати реальністю для США. Адміністрація Дональда Трампа планує створити Космічні сили США. Причина - загрози з боку Росії та Китаю.
Найцікавіше на Каннському кінофестивалі 2018 (фотогалерея)

Найцікавіше на Каннському кінофестивалі 2018 (фотогалерея) 09.05.2018

Конкурс з "політичним вибухом", суперечкою з Netflix та іншими особливостями - 71-ий Каннський міжнародний кінофестиваль, який триває з 8 по 19 травня.

Каннський кінофестиваль 2018: що показуватимуть?

Каннський кінофестиваль 2018: що показуватимуть? 09.05.2018

Конкурс з "політичним вибухом", суперечкою з Netflix та іншими особливостями - 71-ий Каннський міжнародний кінофестиваль, який триватиме з 8 по 19 травня.

Творці Гри престолів зніматимуть нові епізоди Зоряних воєн

Творці "Гри престолів" зніматимуть нові епізоди "Зоряних воєн" 07.02.2018

Девід Беніофф та Деніел Бретт Вайсс переходять від семи царств до далекої галактики. Після того, як робота над "Грою престолів" завершиться у 2019 році, пара кінотворців опікуватиметься новими серіями "Зоряних воєн".
Президент Трамп: Дарт Вейдер або джедай?

Президент Трамп: Дарт Вейдер або джедай? 20.01.2017

20 січня Дональд Трамп офіційно стане 45-м президентом США. Поки ніхто не знає, чого очікувати від нового глави Білого дому. "Хай буде з нами сила!" - побажання від карикатуриста Сергія Йолкіна.
Зірки, які назавжди згасли у 2016 році

Зірки, які назавжди згасли у 2016 році 29.12.2016

Джордж Майкл, Леонард Коен, Прінс, Соня Рікель, Умберто Еко... 2016 року чимало митців полишили цей світ.
Померла американська акторка Керрі Фішер

Померла американська акторка Керрі Фішер 27.12.2016

Шалену популярність Керрі Фішер здобула за виконання ролі принцеси Леї у культовій сазі "Зоряні війни".
У Німеччині відзняли нову версію Зоряних війн

У Німеччині відзняли нову версію "Зоряних війн" 30.03.2016

Більшість дипломних робіт, як правило, припадають пилом на полицях. Ця, однак, є винятком: випускник ахенського вишу відзняв нову версію блокбастеру. Його встигли передивитися більше шести мільйонів людей.

DW Новини за 100 секунд (10.03.2016) 10.03.2016

Могеріні: Росія мусить звільнити Савченко. Меркель проти закриття "балканського маршруту". Volkswagen: голова філії США йде з посади. Зйомки "Зоряних воєн" у Дубровнику.

Захопливе місце зйомок "Зоряних воєн" в Ірландії (12.01.2016) 12.01.2016

Місце зйомок останньої сцени фільму "Зоряні війни: Пробудження сили" в Ірландії вразило фанів фільму та знімальну групу. Проте захисників природи турбує втручання в екосистему острова.

DW Новини за 100 секунд (28.12.2015) 28.12.2015

Ярош виходить з "Правого сектору". Москва розширює санкції проти Анкари. "Зоряні війни" встановили рекорд касових зборів.
Сьомий епізод Зоряних воєн найшвидше зібрав у прокаті мільярд доларів США

Сьомий епізод "Зоряних воєн" найшвидше зібрав у прокаті мільярд доларів США 27.12.2015

Для досягнення позначки в один мільярд доларів США фільму "Зоряні війни: пробудження сили" знадобилося 12 днів. При цьому сьомий епізод саги ще не стартував у прокаті в Китаї.
Топ-10 фільмів 2015

Топ-10 фільмів 2015 24.12.2015

Навіть якщо мега блокбастер "Зоряні війни", схоже, затьмарив всі інші цьогорічні фільми, було багато інших кінострічок, які запам’яталися. Кіно-оглядач DW Йохен Кюртен ділиться своїми 10 особистими фаворитами.

DW Новини за 100 секунд (17.12.2015) 17.12.2015

МВФ визнав борг Києва перед Москвою офіційним. Американська ФРС збільшує облікову ставку. Іспанський прем'єр отримав по обличчю.
Зоряні війни: слідами Люка Скайуокера в Тунісі

"Зоряні війни": слідами Люка Скайуокера в Тунісі 16.12.2015

Майже всі епізоди "Зоряних воєн" знімали в пустелі Тунісу. Однак після зйомок місцина втратила свій блиск. Шанувальники Люка Скайуокера намагались зберегти й оживити місця, якими крокував їхній герой.
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