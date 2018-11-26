Зонд OSIRIS-REx вийшов на орбіту астероїда Бенну

Американська автоматична станція OSIRIS-REx, подолавши понад чотири мільйони кілометрів, у понеділок, 3 грудня, вийшла на орбіту астероїда Бенну, вивчення якого може дати відповідь на питання про походження Сонячної системи. Місія OSIRIS-REx має на меті доставити на Землю зразки поверхні астероїда, заявив представник Національної аерокосмічної агенції США (NASA) під час прямої відеотрансляції, повідомляє агенція dpa.

Космічний зонд, запущений у вересні 2016 року, зайняв орбіту на висоті 4,5 кілометра над поверхнею астероїда діаметром близько 55 метрів, який обертається по еліптичній орбіті довкола Сонця. Він пробуде на орбіті більше року, вивчаючи його поверхню за допомогою бортових інструментів.

Планується, що в середині 2020 року апарат наблизиться до поверхні астероїда та за допомогою руки-маніпулятора візьме пробу поверхні. Вчені розраховують, що зможуть отримати від 60 грамів до двох кілограмів астероїдної поверхні. Потім у 2023 році космічний апарат має доправити зразки на Землю, скинувши капсулу з орбіти планети.

Вчені сподіваються використовувати зразки, щоб краще зрозуміти шляхи польоту потенційно небезпечних астероїдів, яким є Бенну - через можливість зіткнення із Землею.

