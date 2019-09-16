 Золото дорожчає на тлі загострення ситуації на Близькому Сході | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.01.2020

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Новини

Золото дорожчає на тлі загострення ситуації на Близькому Сході

Ціна на золото під час торгів на Лондонській біржі піднялася до максимального рівня за останні шість років. Нафта марки Brent подолала рубіж у 70 доларів за барель.

золоті злитки

Ціна на золото зросла на тлі ситуації на Близькому Сході

Ціна на золото на тлі загострення ситуації на Близькому Сході піднялася до максимального рівня за останні шість років. Як повідомляє агенція dpa у понеділок, 6 січня, під час торгів на Лондонській біржі вона піднялася на 2,3 відсотка до 1588,13 долара за унцію (31,1 грама - Ред.). Це максимум з квітня 2013 року.

Протягом дня золото дещо подешевшало - до 1577 доларів, що, тим не менш, майже на 25 доларів вище, ніж увечері в п'ятницю. "У кризові часи золото розглядається як безпечна гавань", - прокоментував динаміку цін на дорогоцінний метал експерт німецького банку Commerzbank Даніель Бріземан (Daniel Briesemann). Німецькі інвестори виявляють серйозний інтерес до покупки золота.

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Убивство США іранського генерала Сулеймані загострило конфронтацію в Перській затоці. Президент США Дональд Трамп пішов на цей крок, переслідуючи внутрішньо політичні цілі - або не надто замислюючись над його наслідками. (06.01.2020)

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За оцінками аналітиків Goldman Sachs Group Inc, в умовах тривалоїкризи між США та Іраном можливе різке зростання цін на нафту, якщо Ісламська республіка здійснить свою давню погрозу і перекриє Ормузьку протоку. Через неї здійснюється п'ята частина світових поставок нафти. У цьому випадку багато інвесторів можуть віддати перевагу золоту.

Нафта Brent подолала позначку в 70 доларів за барель

Світовий нафтовий ринок уже відреагував на нову кризу на Близькому Сході. Під час торгів на Лондонській біржі вартість нафти Brent вперше з травня 2019 року перевищила позначку в 70 доларів за барель, що на 2,08 відсотка вище, ніж минулої п'ятниці.

Різке загострення ситуації на Близькому Сході сталося після того, як у ніч на 3 січня американські військові поблизу аеропорту Багдада за вказівкою президента США Дональда Трампа ракетним ударом вбили іранського генерала Касема Сулеймані. В Ірані у відповідь оголосили про подальший вихід з "ядерної угоди" і ударах відплати по об'єктах США та Ізраїлю. Своєю чергою, президент США пригрозив вдарити по понад пів сотні об'єктів, які становлять цінність для Ірану. Після цього держсекретар США Майк Помпео запевнив, що Вашингтон не планує скоювати воєнні злочини.

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