Золото дешевшає: панікувати чи чекати? (відео)

З початку року ціна на золото впала на понад 6%, хоча у світі панує геополітична нестабільність, зокрема через дії президента США Дональда Трампа. Інвестори мали б скуповувати золото, але не поспішають з цим. Чому?
Нині ціна на золото близько 1223 доларів за тройську унцію - це в перерахунку близько 30 грамів. І, на думку аналітиків, вже за кілька місяців може бути 1300 доларів.
Через падіння курсу гривні опозиція закидає уряду приховування катастрофічного стану економіки. Нацбанк та уряд заперечують це. Експерти припускають курсові коливання, але не очікують обвалу курсу гривні. (07.09.2012)
У МВФ констатують зміцнення світової економіки. Але водночас турбуються, що нестабільність в Україні та конфлікт із Росією негативно вплинуть на світову кон´юнктуру. (13.04.2014)
Зараження вірусом-вимагачем Petya чи скандалу з НАЗК щодо фальсифікацій е-декларацій можна було б уникнути, якби застосовувалась технологія блокчейн, запевняють експерти. Що це таке й які перспективи має в Україні? (20.12.2017)