Золото дешевшає: панікувати чи чекати? (відео)

Чому дешевшає золото і чи варто в нього інвестувати? (30.07.2018)

З початку року ціна на золото впала більш ніж на 6 відсотків, хоча у світі зберігається геополітична нестабільність, зокрема через дії президента США Дональда Трампа. Інвестори мали б скуповувати золото за таких умов, але не поспішають це робити. Чому?