 Золото дешевшає: панікувати чи чекати? (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 30.07.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Економіка

Золото дешевшає: панікувати чи чекати? (відео)

З початку року ціна на золото впала на понад 6%, хоча у світі панує геополітична нестабільність, зокрема через дії президента США Дональда Трампа. Інвестори мали б скуповувати золото, але не поспішають з цим. Чому?

Аналітики прогнозують зростання вартості золота

Аналітики прогнозують зростання вартості золота

Нині ціна на золото близько 1223 доларів за тройську унцію - це в перерахунку близько 30 грамів. І, на думку аналітиків, вже за кілька місяців може бути 1300 доларів. 

DW.COM

Нестабільність на валютному ринку провокує спекуляції

Через падіння курсу гривні опозиція закидає уряду приховування катастрофічного стану економіки. Нацбанк та уряд заперечують це. Експерти припускають курсові коливання, але не очікують обвалу курсу гривні. (07.09.2012)  

Криза в Україна загрожує затьмарити прогнози МВФ стосовно світової економіки

У МВФ констатують зміцнення світової економіки. Але водночас турбуються, що нестабільність в Україні та конфлікт із Росією негативно вплинуть на світову кон´юнктуру. (13.04.2014)  

Від біткоіна до е-декларацій: чому технологія блокчейн несе революційні зміни?

Зараження вірусом-вимагачем Petya чи скандалу з НАЗК щодо фальсифікацій е-декларацій можна було б уникнути, якби застосовувалась технологія блокчейн, запевняють експерти. Що це таке й які перспективи має в Україні? (20.12.2017)  

Інвестори вичікують, коли ж в Україні приборкають корупцію

Прямі іноземні інвестиції в українську економіку 2011 року сягнуть п’яти мільярдів доларів, прогнозує Європейська бізнес-асоціація. Треба боротися з корупцією в судах і на митниці, спростити адміністрування податків. (21.12.2010)  

Також за темою

Чому дешевшає золото і чи варто в нього інвестувати? (30.07.2018) 30.07.2018

З початку року ціна на золото впала більш ніж на 6 відсотків, хоча у світі зберігається геополітична нестабільність, зокрема через дії президента США Дональда Трампа. Інвестори мали б скуповувати золото за таких умов, але не поспішають це робити. Чому?

Докладно

Аналітики прогнозують зростання вартості золота

Золото дешевшає, чи варто панікувати? (відео)

Ціна на золото падає. Але попри нестабільність у світі нвестори не поспішають його скуповувати. Чому? 

"Мрія" та Beluga XL: конкуренти чи лідери у своїх сегментах? (30.07.2018)

Airbus тепер має свій найбільший транспортний літак Beluga XL. Чи стане він конкурентом українській "Мрії"?  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  