Зовнішній борг України

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Україна має виплатити майже шість мільярдів доларів боргів іноземним кредиторам цього року, підрахували у міністерстві фінансів.
Загальна сума, яку Україна має виплатити за державним боргом до кінця 2019 року, складає близько 3,3 мільярда доларів.
Рада директорів МВФ схвалила нову програму фінансової підтримки України. Вже 25 грудня Київ має отримати перший транш із загалом 3,9 мільярдів доларів. На що перш за все підуть гроші цього давноочікуваного кредиту?
Під покровом ночі депутати Верховної Ради ухвалили державний бюджет на 2019-й рік. Хоча й не без передвиборчих забаганок, бюджет цього разу вийшов доволі виваженим, зауважують експерти.
Підвищення цін на газ для населення є запорукою подальшої співпраці з МВФ. В Україні ведеться дискусія з цього приводу, заявив прем'єр Володимир Гройсман.
Український уряд звітує про рекордне зростання доходів та видатків державного бюджету, але експерти попереджають - саме по собі це не забезпечить економічного прориву.
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