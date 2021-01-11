Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Зовнішній борг України

У 2021 році Україна має виплатити майже шість мільярдів доларів зовнішніх боргів

У 2021 році Україна має виплатити майже шість мільярдів доларів зовнішніх боргів 11.01.2021

Україна має виплатити майже шість мільярдів доларів боргів іноземним кредиторам цього року, підрахували у міністерстві фінансів.
До кінця року Україна має виплатити 3,3 мільярда доларів держборгу

До кінця року Україна має виплатити 3,3 мільярда доларів держборгу 08.10.2019

Загальна сума, яку Україна має виплатити за державним боргом до кінця 2019 року, складає близько 3,3 мільярда доларів.
Кредит МВФ для України: на що підуть гроші програми stand-by

Кредит МВФ для України: на що підуть гроші програми stand-by 19.12.2018

Рада директорів МВФ схвалила нову програму фінансової підтримки України. Вже 25 грудня Київ має отримати перший транш із загалом 3,9 мільярдів доларів. На що перш за все підуть гроші цього давноочікуваного кредиту?
Держбюджет України 2019: у рамках, але й з передвиборчими забаганками

Держбюджет України 2019: "у рамках", але й з передвиборчими забаганками 23.11.2018

Під покровом ночі депутати Верховної Ради ухвалили державний бюджет на 2019-й рік. Хоча й не без передвиборчих забаганок, бюджет цього разу вийшов доволі виваженим, зауважують експерти.
Володимир Гройсман: Зараз стоїть питання про підвищення цін на газ

Володимир Гройсман: Зараз стоїть питання про підвищення цін на газ 23.08.2018

Підвищення цін на газ для населення є запорукою подальшої співпраці з МВФ. В Україні ведеться дискусія з цього приводу, заявив прем'єр Володимир Гройсман.
Перший трильйон, або Чи вистачить грошей у державному бюджеті України на 2018 рік

Перший трильйон, або Чи вистачить грошей у державному бюджеті України на 2018 рік 27.09.2017

Український уряд звітує про рекордне зростання доходів та видатків державного бюджету, але експерти попереджають - саме по собі це не забезпечить економічного прориву.