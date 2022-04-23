Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО)

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Війна внесла корективи і до навчального процесу. В Україні розробили спрощену процедуру для вступників, аби реалізувати право на вищу освіту та заохочувати залишатися в Україні. DW - про особливості вступної кампанії.
В Україні створять новий виш - "Президентський університет". Його завдання - підготовка лідерів для стратегічних галузей розвитку держави. Якими будуть умови навчання та чи взагалі потрібен новий ВНЗ, з'ясовувала DW.
Випускники шкіл з окупованого Донбасу та анексованого Криму тепер можуть вступити до будь-якого закладу вищої освіти України на особливих умовах. Чому це важливо не лише для абітурієнтів, а й усієї України?
В Україні стартувало ЗНО для тих, хто хоче вступати до вишів. Частина українських випускників мріє навчатися за корнодом, зокрема в Німеччині. Як працюють університети у ФРН? Хто їх фінансує? І в чому різниця між університетом і вищою школою?