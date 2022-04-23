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Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО)

Вступна кампанія в Україні під час війни: що змінилося для абітурієнтів

Вступна кампанія в Україні під час війни: що змінилося для абітурієнтів 23.04.2022

Війна внесла корективи і до навчального процесу. В Україні розробили спрощену процедуру для вступників, аби реалізувати право на вищу освіту та заохочувати залишатися в Україні. DW - про особливості вступної кампанії.
Університет Зеленського: підготовка людей майбутнього чи гроші на вітер?

Університет Зеленського: підготовка "людей майбутнього" чи гроші на вітер? 02.06.2021

В Україні створять новий виш - "Президентський університет". Його завдання - підготовка лідерів для стратегічних галузей розвитку держави. Якими будуть умови навчання та чи взагалі потрібен новий ВНЗ, з'ясовувала DW.
Новий правопис діятиме щонайменше до кінця ЗНО - мін'юст

Новий правопис діятиме щонайменше до кінця ЗНО - мін'юст 01.02.2021

Міністр юстиції України стверджує, що учні можуть спокійно готуватись до цьогорічного ЗНО за правописом, затвердженим у 2019 році.

Платні тести для українських абітурієнтів: як зміняться правила ЗНО

Платні тести для українських абітурієнтів: як зміняться правила ЗНО 11.12.2020

В Україні пропонують із 2022 року надати можливість усім охочим складати додаткове зовнішнє незалежне тестування за власний кошт. Навіщо запроваджують ці зміни і що чекає на абітурієнтів?
Наталка Сняданко: ЗНО за текстами Монатіка

Наталка Сняданко: ЗНО за текстами Монатіка 08.10.2020

"Освіта і культура, так само як і особиста гігієна, - речі, потрібні лише умовно. Точніше, за умови, коли людина відчуває певний дискомфорт у разі їх відсутності", - Наталка Сняданко, спеціально для DW.
Без ЗНО і до будь-якого вишу: як вступають абітурієнти з Донбасу та Криму (відео)

Без ЗНО і до будь-якого вишу: як вступають абітурієнти з Донбасу та Криму (відео) 05.08.2020

Випускники шкіл з окупованого Донбасу та анексованого Криму тепер можуть вступити до будь-якого закладу вищої освіти України на особливих умовах. Чому це важливо не лише для абітурієнтів, а й усієї України?

Без ЗНО і до будь-якого вишу: як вступають абітурієнти з Донбасу та Криму (05.08.2020) 05.08.2020

Випускники шкіл з окупованого Донбасу та анексованого Криму тепер можуть вступити до будь-якого закладу вищої освіти України на особливих умовах. Чому це важливо не лише для абітурієнтів, а й усієї України?

ЗНО: відомі результати тестування із семи предметів

ЗНО: відомі результати тестування із семи предметів 24.07.2020

Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури не склали 8,3 відсотка абітурієнтів, а з історії України 13,2 відсотка, повідомив Український центр оцінювання якості освіти.

Як жителі з окупованого Донбасу й Криму вступають в українські виші

Як жителі з окупованого Донбасу й Криму вступають в українські виші 22.07.2020

Випускникам з окупованих територій Донецької та Луганської областей та анексованого Криму дали можливість вступати за спрощеною процедурою в усі українські виші. DW про особливості цьогорічної вступної кампанії.
Спрощення ЗНО для медиків знизить рівень української медицини

Спрощення ЗНО для медиків знизить рівень української медицини 21.07.2020

Про ініціативу керівника МОЗ знизити прохідний бал ЗНО для вступу у медичні виші DW поговорила з науковцем, викладачем Національної медакадемії післядипломної освіти Федором Лапієм. 
Рада ухвалила закон про вступ до українських вишів дітей із Криму та ОРДЛО

Рада ухвалила закон про вступ до українських вишів дітей із Криму та ОРДЛО 03.07.2020

Випускники з тимчасово окупованих територій не повинні проходити зовнішнє незалежне оцінювання та зможуть навчатись в українських вишах безкоштовно.
Вступна кампанія до вишів в Україні розпочнеться з 1 серпня

Вступна кампанія до вишів в Україні розпочнеться з 1 серпня 25.06.2020

Електронні заяви на вступ до вишів можна буде подавати до 22 серпня.
ЗНО і німці: особливості університетів та вищих шкіл у ФРН (відео)

ЗНО і німці: особливості університетів та вищих шкіл у ФРН (відео) 25.06.2020

В Україні стартувало ЗНО для тих, хто хоче вступати до вишів. Частина українських випускників мріє навчатися за кордоном, зокрема в Німеччині. Основні особливості університетів та вищих шкіл у ФРН.

ЗНО і німецькі університети: не кількістю, а якістю (25.06.2020) 25.06.2020

В Україні стартувало ЗНО для тих, хто хоче вступати до вишів. Частина українських випускників мріє навчатися за корнодом, зокрема в Німеччині. Як працюють університети у ФРН? Хто їх фінансує? І в чому різниця між університетом і вищою школою?

ЗНО не для всіх: як оцінюватимуть знання випускників шкіл в Україні

ЗНО не для всіх: як оцінюватимуть знання випускників шкіл в Україні 18.06.2020

Володимир Зеленський пропонує звільнити випускників українських шкіл від обов'язкового проходження державної підсумкової атестації у формі ЗНО. Але тим, хто збирається вступати у виші, складати іспит доведеться.
Міносвіти прокоментувало законопроєкт Зеленського про звільнення від ЗНО

Міносвіти прокоментувало законопроєкт Зеленського про звільнення від ЗНО 17.06.2020

У міністерстві освіти України наголошують, що у законопроєкті Володимира Зеленського про завершення цьогоріч навчального року мова про скасування ЗНО не йде.
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