Зовнішньоторговельний дефіцит США сягнув 10-річного максимуму

Зовнішньоторговельний дефіцит США у жовтні 2018 року підскочив до 10-річного максимуму після того, як експорт соєвих бобів продовжив скорочуватися, а імпорт споживчих товарів рекордно зріс. За даними міністерства торгівлі США, зростання дефіциту в жовтні відбулося на 1,7 відсотка до 55,5 мільярда доларів, що є найбільшим показником з жовтня 2008 року, повідомляє у четвер, 6 грудня, агенція Reuters.

Згідно з даними міністерства торгівлі США, негативне сальдо у зовнійшній торгівлі збільшується п'ятий місяць поспіль. Оновлені дані за вересень цього року показали зростання торговельного дефіциту до 54,6 мільярда доларів замість 54 мільярдів, як повідомлялося раніше.

Також повідомляється, що дефіцит торгівлі товарами з Китаєм у жовтні збільшився на 7,1 відсотка - до рекордних 43,1 мільярда доларів. Судячи з оприлюднених даних, заходи американського президента Дональда Трампа, спрямовані на зменшення від'ємного сальдо в зовнішній торгівлі, видаються неефективними, зауважує Reuters.

Нагадаємо, Дональд Трамп проводить політику, яка, за його словами, має зменшити від'ємне сальдо у зовнішній торгівлі. Задля цього Вашингтон наклав штрафні мита на китайські товари вартістю 250 мільярдів доларів. Китай відповів своїми митами на американські товари на загальну суму 110 мільярдів.

Після зустрічі Дональда Трампа з китайським лідером Сі Цзиньпіном 2 грудня Білий дім на 90 днів відклав підвищення штрафних мит на китайські товари з 10 до 25 відсотків, заплановане з 1 січня. Китай, своєю чергою, має утриматися від запланованих кроків у відповідь.