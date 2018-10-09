Зникнення саудівського журналіста: що відомо?

Про журналіста

59-річний Джамаль Хашоггі працював головним редактором саудівської газети Al-Watan, а також очолював телеканал Al-Arab, що базувався у Бахрейні. Хашоггі відомий своїми критичними публікаціями щодо влади Саудівської Аравії, у 2017 році він перебрався до США. Журналіст писав тексти для газети The Washington Post про ситуацію у Саудівській Аравії.

Обставини зникнення

2 жовтня цього року під час перебування у Стамбулі Хашоггі пішов зі своєю нареченою до генерального консульства Саудівської Аравії у Стамбулі. Пара мала на меті оформити документи необхідні для укладення шлюбу. Однак, до приміщення консульства наречену Хашоггі не пустили. Через п'ять годин очікування біля будівлі жінці повідомили, що Хашоггі уже пішов з консульства. Вона заявила, що не довіряє цій інформації і не знає, де перебуває її наречений.

На слід натрапили завдяки "розумному годиннику"

Турецькі правоохоронці почали розслідувати зникнення Хашоггі. Вже за кілька днів ЗМІ, з посиланням на джерела в правоохоронних органах, повідомили про підозри, що журналіста, який критикував владу Саудівської Аравії, в консульстві катували і вбили. The Washington Post із посиланням на слідство зазначала, що турецький уряд має щодо цього відповідні аудіо- та відеозаписи.

Хашоггі був відомий своїми критичними публікаціями щодо влади Саудівської Аравії

Записи свідчать, що охорона консульства затримала журналіста 2 жовтня після того, як він увійшов туди за документами для одруження. Згодом Хашоггі вбили, а тіло - розчленували. "Ви можете почути його голос і голоси людей, які розмовляють арабською. Ви можете почути, як його допитували, катували і потім вбили", - зазначив співрозмовник видання. Друге джерело розповіло, що на записах чути, як журналіста б'ють.

За даними турецьких ЗМІ, ці дані слідчі отримали завдяки записам у пам'яті годинника Apple Watch, що належали Хашоггі. Він нібито увімкнув мікрофон на "розумному годиннику" перед тим, як зайти до консульства. Співробітники саудівських спецслужб, які катували та вбили журналіста, помітили, що ведеться запис. Силовики видалили запис та деякі інші дані, начебто приклавши до екрана палець Хашоггі для розблокування. Однак інформація вже була автоматично передана з Apple Watch на iPhone журналіста, який знаходився у його нареченої, котра чекала попід консульством.

Розслідування

Принц-наступник Саудівської Аравії Мухамад ібн Салман дозволив, щоб влада Туреччини провела обшук у консульстві у Стамбулі. "Нам немає, чого приховувати", - сказав він. Відповідний обшук почали у понеділок, 15 жовтня. Повідомлення про те, що слідчі залишили приміщення консульства, з'явились вранці наступного дня. Слідчі шукали передовсім сліди ДНК Хашоггі.

Турецькі слідчі провели обшук у приміщенні консульства Саудівської Аравії

Версії

The Washington Post із посиланням на джерела у слідстві повідомила, що до Туреччини з Саудівської Аравії прибула "спеціально для вбивства" група з 15 осіб. Ці люди начебто і вбили журналіста на території консульства Саудівської Аравії у Стамбулі і того ж дня залишили Туреччину, уточнює AFP. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Політичний супровід справи

Ер-Ріяд відкидає звинувачення в причетності до зникнення Джамаля Хашоггі. Німеччина, Франція і Великобританія закликали до ретельного розслідування зникнення саудівського журналіста. У спільній заяві глав зовнішньополітичних відомств цих країн, оприлюдненій 14 жовтня, зазначається: "Необхідне достовірне розслідування, щоб встановити правду та ідентифікувати відповідальних за зникнення Джамаля Хашоггі, а також, щоб забезпечити їхнє притягнення до відповідальності".

Для обговорення ситуації довкола зникнення журналіста президент США Дональд Трамп відрядив до Ер-Ріяда держсекретаря Майка Помпео. Він відправився до Саудівської Аравії у вівторок, 16 жовтня. У Ер-Ріяді Помпео має зустрітись з саудівським королем Салманом та принцом-наступником Мухамадом.

Речник Ради нацбезпеки США повідомив, що після зустрічей у Саудівській Аравії Помпео вирушить до Туреччини.