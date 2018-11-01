ЗМІ: Європейські футбольні клуби планують нову Суперлігу

Європейські футбольні клуби обговорюють плани створення Суперліги, яка могла б замінити Лігу ЧемпіонівУЄФА. Про це йдеться в документах з платформи Fotball Leaks, на які посилається видання Der Spiegel та NDR у п'ятницю, 2 листопада. За цими даними, одна з консалтингових компаній презентувала ФК "Реал Мадрид" відповідний план ще у жовтні. Відповідно до цієї інформації, очікується, що 16 топ-клубів ще упродовж цього місяця мають підписати заяву про наміри.

За цими даними, планується, що постійними членами Суперліги мають стати 11 команд. Як пише Spiegel, серед них мають бути "Реал-Мадрид", "Барселона", "Манчестер Юнайтед", "Челсі", "Арсенал", "Манчестер Сіті", "Ліверпуль", "Парі Сен-Жермен", "Ювентус", "Мілан" та "Баварія". До них має бути додано п'ять команд, які стануть гостями нової Суперліги: "Боруссія Дортмунд", "Інтер", "Рома", "Атлетіко Мадрид" та "Олімпік Марсель".

У разі втілення цих планів у життя, вже з 2021 року замість Ліги Чемпіонів змогла б стартувати незалежна від УЄФА приватно організована Суперліга.

Виконавчий директор "Боруссії" Ганс-Йоахім Ватцке (Hans-Joachim Watzke) прокоментував виданню інформацію про ці плани непрямо. На його думку, деякі з великих європейських клубів можуть вести дискусії щодо створення Суперліги, але ці плани, очевидно, "не дуже конкретні".

У ФК "Баварія" повідомили, що не знають ні про зміст, а ні про проект декларації про наміри створення Суперліги, інформує Der Spiegel. Голова правління "Баварії" Карл-Гайнц Румменіґґе (Karl-Heinz Rummenigge) нещодавно в інтерв'ю журналу "11 Freunde" повідомив, що припускає появу європейської Суперліги у віддаленому майбутньому. "Я підозрюю, що ця ліга з'явиться одного дня, не питайте мене коли", - зазначив він.