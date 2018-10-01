 ЗМІ: Чепіга-Боширов вивозив з України Януковича | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.10.2018

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Новини

ЗМІ: Чепіга-Боширов вивозив з України Януковича

Підозрюваний в отруєнні Скрипалів Руслан Боширов, якого розслідувачі називають російським розвідником Анатолієм Чепігою, брав участь у вивезенні Януковича з України. Про це заявив hromadske.ua журналіст Сергій Канєв.

Руслан Боширов

Руслан Боширов, чиє справжнє ім'я, за даними журналістів-розслідувачів, Анатолій Чепіга

Підозрюваний Лондоном в отруєнні екс-агента Сергія Скрипаля Руслан Боширов, якого розслідувачі ідентифікували як співробітника російського ГРУ Анатолія Чепігу, брав участь в операції з вивезення до РФ екс-президента України Віктора Януковича. Про це в понеділок, 1 жовтня, hromadske.ua повідомив колишній журналіст "Центру управління розслідуваннями" Сергій Канєв.

Канєв брав участь у розслідуванні The Insider і Bellingcat стосовно підозрюваних в отруєнні Скрипаля. За його словами, Чепіга очолював операцію з вивезення екс-президента України. "Чепіга-Боширов брав участь в евакуації Януковича в Росію. Принаймні про це свідчать мої джерела. Він зі своїм підрозділом спецпризначенців прибув до резиденції Януковича - Межигір'я. Перебував там, охороняв його. Звідти вони транспортували його в Крим і до Росії", - розповів журналіст. 

DW.COM

Bellingcat і The Insider опублікували нові результати розслідування отруєння Скрипалів. У них представлені неспростовні докази участі Кремля в нападі в Солсбері, вважає Інґо Маннтойфель. (27.09.2018)

Daily Telegraph та Bellingcat повідомляють, що справжнє ім'я Руслана Боширова - Анатолій Володимирович Чепіга і він має звання полковника. (26.09.2018)

Односельці добре пам'ятають Анатолія Чепігу і стежать за всіма матеріалами в ЗМІ, пов'язаними зі звинуваченням Боширова і Петрова в отруєнні Скрипалів у Солсбері. Журналісти "Коммерсанта" побували в рідному селі Чепіги. (27.09.2018)

За інформацією Канєва, саме за цю спецоперацію Чепіга отримав звання "героя Росії". "Так само мені відомо, що за евакуацію Януковича отримали нагороду також люди, які згодом склали кістяк ЧВК "Вагнера", - заявив Канєв. Журналіст пообіцяв, що днями опублікує детальне розслідування з фактами участі Чепіги-"Боширова" в цій спецоперації.

Водночас російське видання "Новая газета" повідомило з посиланням на слова спецпризначенця, котрий колись був разом з Чепігою в одному загоні, що винагороду йому дали "за Крим". При цьому співрозмовник видання зазначив, що йому невідомо, чим саме той займався в Криму.

Днями у Кремлі заявили, що не мають інформації про те, що Анатолій Чепіга нагороджувався зіркою "героя Росії". Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Песков.

Нагадаємо, раніше слідство в Великобританії заявило, що до отруєння Скрипалів причетні громадяни Росії Олександр Петров і Руслан Боширов, а також повідомляло, що у них могли бути ще співучасники. Скотленд-Ярд і незалежна прокурорська служба Великобританії не виключили, що імена Боширова і Петрова - вигадані.

13 вересня на російському каналі RT показали інтерв'ю з чоловіками, які назвали себе Бошировим і Петровим. Вони заявили, що не мають жодного відношення до замаху і приїжджали в Солсбері як туристи.

Згодом журналісти-розслідувачі з видань Bellingcat і The Insider навели свої докази, за якими Руслан Боширов виявився офіцером російської військової розвідки Анатолієм Чепігою. Розслідувачі також повідомили, що 2014 року Чепіга отримав званням героя РФ.

 

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Докази того, що офіцер російської розвідки брав участь у замаху на Скрипалів, ще більше погіршать відносини Заходу із Москвою. Розслідувачі з Bellingcat й Insider вважають: Руслан Боширов отримав зірку героя Росії за участь у війні на Донбасі.

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Bellingcat й Insider стверджують: справжнє прізвище Боширова - Чепіга, який у 2014-му служив у підрозділі, який помітили біля кордону України. Тоді ж Чепіга отримав звання "Герой Росії" "за виконання миротворчої місії".

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Односельці добре пам'ятають Анатолія Чепігу і стежать за всіма матеріалами в ЗМІ, пов'язаними зі звинуваченням Боширова і Петрова в отруєнні Скрипалів у Солсбері. Журналісти "Коммерсанта" побували в рідному селі Чепіги.

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