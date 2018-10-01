ЗМІ: Чепіга-Боширов вивозив з України Януковича

Підозрюваний Лондоном в отруєнні екс-агента Сергія Скрипаля Руслан Боширов, якого розслідувачі ідентифікували як співробітника російського ГРУ Анатолія Чепігу, брав участь в операції з вивезення до РФ екс-президента України Віктора Януковича. Про це в понеділок, 1 жовтня, hromadske.ua повідомив колишній журналіст "Центру управління розслідуваннями" Сергій Канєв.

Канєв брав участь у розслідуванні The Insider і Bellingcat стосовно підозрюваних в отруєнні Скрипаля. За його словами, Чепіга очолював операцію з вивезення екс-президента України. "Чепіга-Боширов брав участь в евакуації Януковича в Росію. Принаймні про це свідчать мої джерела. Він зі своїм підрозділом спецпризначенців прибув до резиденції Януковича - Межигір'я. Перебував там, охороняв його. Звідти вони транспортували його в Крим і до Росії", - розповів журналіст.

За інформацією Канєва, саме за цю спецоперацію Чепіга отримав звання "героя Росії". "Так само мені відомо, що за евакуацію Януковича отримали нагороду також люди, які згодом склали кістяк ЧВК "Вагнера", - заявив Канєв. Журналіст пообіцяв, що днями опублікує детальне розслідування з фактами участі Чепіги-"Боширова" в цій спецоперації.

Водночас російське видання "Новая газета" повідомило з посиланням на слова спецпризначенця, котрий колись був разом з Чепігою в одному загоні, що винагороду йому дали "за Крим". При цьому співрозмовник видання зазначив, що йому невідомо, чим саме той займався в Криму.

Днями у Кремлі заявили, що не мають інформації про те, що Анатолій Чепіга нагороджувався зіркою "героя Росії". Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Песков.

Нагадаємо, раніше слідство в Великобританії заявило, що до отруєння Скрипалів причетні громадяни Росії Олександр Петров і Руслан Боширов, а також повідомляло, що у них могли бути ще співучасники. Скотленд-Ярд і незалежна прокурорська служба Великобританії не виключили, що імена Боширова і Петрова - вигадані.

13 вересня на російському каналі RT показали інтерв'ю з чоловіками, які назвали себе Бошировим і Петровим. Вони заявили, що не мають жодного відношення до замаху і приїжджали в Солсбері як туристи.

Згодом журналісти-розслідувачі з видань Bellingcat і The Insider навели свої докази, за якими Руслан Боширов виявився офіцером російської військової розвідки Анатолієм Чепігою. Розслідувачі також повідомили, що 2014 року Чепіга отримав званням героя РФ.