ЗМІ: ЦРУ евакуювало з Росії близького до Путіна американського шпигуна

За інформацією телеканалу CNN, у 2017 році американська розвідка була змушена евакуювати з РФ секретного агента з оточення вищого російського керівництва. Співробітник "найвищого рівня" працював протягом понад десяти років на Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) США і був джерелом інформації безпосередньо з Кремля і вищих структур національної безпеки, повідомила телекомпанія у вівторок, 10 вересня, з посиланням на цілу низку неназваних джерел із адміністрації президента США Дональда Трампа.

Згідно з цією інформацією, агент мав безпосередній доступ до президента РФ Володимира Путіна і навіть мав можливість надавати знімки документів з робочого столу російського лідера.

Агента вивезли з Росії після візиту Лаврова до США

Рішення про евакуацію найціннішого постачальника інформації з Кремля було ухвалене після візиту глави МЗС РФ Сергія Лаврова до США в травні 2017 року, вказується далі. У зустрічі в Овальному кабінеті Білого дому, крім Лаврова, брав участь тодішній посол Росії в США Сергій Кисляк. На зустрічі Трамп повідомив російській стороні отримані від Ізраїлю відомості про терористів "Ісламської держави" в Сирії.

Спецслужба побоювалася, що Трамп поділився з керівництвом РФ і іншою секретною інформацією, зокрема такою, що походила від американського інформатора. Чоловік, котрий став джерелом телеканалу, і котрий безпосередньо брав участь у обговоренні евакуації агента, повідомив, що в ЦРУ припускали можливість неодноразового необачного поводження Трампа з даними розвідки, що могло сприяти викриттю інформатора.

Ім'я ймовірного шпигуна CNN не називає, уточнюючи, що додаткова відома каналу інформація про його особу не розголошується через побоювання поставити його під загрозу.

ЦРУ у відповідь на запит CNN спростувало ці дані. "Припущення про те, що взаємодія президента з розвідувальними службами стала причиною ексфільтраціі агента, є помилковими", - повідомила речниця відомства Бріттані Бремелл. У свою чергу представниця Білого дому Стефані Грішем зазначила, що "повідомлення CNN не просто не відповідає істині, воно становить потенційну загрозу життю людей".

The New York Times про важливу роль агента

У свою чергу видання The New York Times пише, що згаданий інформатор зіграв важливу роль у висновках ЦРУ про те, що Путін віддав розпорядження щодо проведення кампанії з втручання в американські президентські вибори 2016 року.

За інформацією видання, близький до Путіна агент дозволяв владі США скласти найкраще уявлення про хід думок і розпорядженнях російського президента. Агент був постачальником ключової інформації, котра дозволила ЦРУ зробити висновок про те, що Путін підтримував кандидатуру Трампа на президентських виборах і особисто віддав наказ про хакерську атаку на Національний комітет Демократичної партії, вказується далі в матеріалі.

NBC знайшов будинок ймовірного інформатора ЦРУ під Вашингтоном

Тим часом, за даними телеканалу NBC News, вивезений з РФ шпигун наразі може проживати неподалік від американської столиці. Після публікації CNN журналіст NBC News прибув до будинку ймовірного агента поблизу Вашингтона і подзвонив у двері. За п'ять хвилин до нього підійшли двоє чоловіків, які відрекомендувалися друзями російських мешканців і запитали кореспондента, що він тут робить, повідомив NBC News. За даними телеканалу, колишній високопоставлений російський чиновник живе під своїм справжнім ім'ям, але перебуває під охороною американського уряду.

При цьому журналісти посилаються на думку двох джерел у ФБР, які вважають, що людина, яка мешкає під Вашингтоном, є саме тим агентом, про якого раніше повідомили CNN і The New York Times. Телеканал не називає його ім'я, вказуючи на відповідне прохання американських офіційних осіб, які вважають, що розкриття цієї інформації може загрожувати його життю.

У Москві інформацію про агента США вважають "параноєю" і "фейком"

У МЗС РФ спростували інформацію американських ЗМІ про ймовірного американського агента, котрий раніше входив до найближчого оточення російського президента. "Складно коментувати частину, пов'язану з "дуже цінним агентом". Це хай ЦРУ підтверджує або спростовує. А ось що стосується зустрічі Лаврова і Трампа, то такого абсурду CNN ще не придумувала. Чистої води параноя", - заявив високопоставлений співробітник російського зовнішньополітичного відомства російському виданню "Комерсант".

Натомість у Раді Федерації РФ заявили про спробу CNN "дискредитувати президента США". "Зрозуміло, все це відвертий фейк", - заявив на своїй сторінці в Facebook член Ради Федерації Франц Клінцевич. Він підкреслив, що "про жодного американського інформатора, який працював "всередині російського керівництва", в принципі не може бути мови".

Назване ім'я агента?

Тим часом "Коммерсант" вказує на те, у російськомовних Telegram-каналах з'явилася інформація про те, що американським агентом міг бути колишній співробітник адміністрації Путіна Олег Смоленков, який виїхав у червні 2017 року з дружиною і трьома дітьми в Чорногорію і не повернувся після цього в Росію.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив, що Олег Смоленков дійсно працював у адміністрації президента, але не обіймав високих посад. "Дійсно, Смоленков працював у адміністрації президента, але кілька років тому був внутрішнім розпорядженням звільнений, його посада не належала до категорії вищих посадових осіб", - цитує "Інтерфакс" слова Пєскова.

Раніше офіційна представниця управління справами президента РФ Олена Крилова заявила "Інтерфаксу", що людина на ім'я Олег Смоленков у цій структурі не працювала. "Така людина у нас не працювала", - сказала вона.