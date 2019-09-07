ЗМІ: Утримувані в РФ українці вилетіли до України, а росіяни - до Росії

Літак, який прибув уранці у суботу, 7 вересня, з Росії, вилетів близько 12-ї години за київським часом з київського аеропорту "Бориспіль" з переданими російській стороні особами на борту.

"Щойно з Борисполя вилетів Російський борт із громадянами, яких передають російській стороні", - повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна" з посиланням на власні джерела. Одночасно з Москви, за інформацією агентства, вилетів український літак з громадянами України, яких РФ передає в рамках взаємного звільнення.

Також про виліт літаків з обох країн повідомили у прямому ефірі телеканалу "1+1".

Раніше на військовій базі в Борисполі приземлився російський літак Ту-204-300, на якому, ймовірно, призначених для обміну між Україною і РФ російських громадян доставлять на батьківщину. Незадовго до цього в московському аеропорту "Внуково" приземлився літак з державною символікою України - на ньому, як очікується, до України доставлять українців, які утримувалися Росією. Згодом у "Внуково" приземлився другий літак з українською символікою.

Рано вранці у суботу два великі автобуси в супроводі поліції і спецслужб приїхали до аеропорту "Внуково" у Москві з московського СІЗО "Лефортово". В них, ймовірно, перебували українці-учасники обміну утримуваними між Україною і РФ, повідомляє російська агенція "Інтерфакс".

Два автобуси, ймовірно з українськими політв'язнями, виїхали із московського СІЗО "Лефортово"

У свою чергу, керівник групи адвокатів Микола Полозов у коментарі агенції підтвердив, що українські військовополонені моряки покинули СІЗО "Лефортово". "За моїми даними, моряки вже покинули слідчий ізолятор. Вважаю, що їх повезли в аеропорт для видачі українській стороні", - цитує агентство адвоката.

Повідомлялося, що обмін утримуваними повинен пройти за формулою "35 на 35". Однак, за даними джерела "Інтерфакс", в списки можуть внести корективи.

Нагадаємо, 6 вересня адвокат засуджених в Україні росіян Валентин Рибін повідомив про помилування 12 осіб. За його даними, їх привезли з місць відбування покарання та готують до обміну.

5 вересня президент Росії Володимир Путін анонсував "масштабний" обмін утримуваними під вартою особами між Росією і Україною. Два тижні тому Володимир Зеленський наголосив, що особисто працює над питанням обміну полоненими. До того російські ЗМІ повідомляли з посиланням на власні джерела, що Україна та Росія вже попередньо домовилися про обмін утримуваних осіб.