ЗМІ: США висунули Туреччині ультиматум через російські С-400

Туреччині до кінця першого тижня червня необхідно розірвати угоду з придбання у Росії зенітних ракетних систем (ЗРС) С-400. В іншому випадку США погрожують виключити Анкару зі своєї програми поставок винищувачів F-35, повідомив телеканал CNBC у вівторок, 21 травня, з посиланням на низку неназваних співрозмовників, знайомих зі станом справ.

За їхньою інформацією, крім цього Держдепартамент США розглядає запровадження санкцій щодо Туреччини. Вашингтон закликає Анкару придбати американські зенітно-ракетні комплекси Patriot. Це остання пропозиція Держдепартаменту США, наголошують співрозмовники CNBC.

С-400 неможливо інтегрувати в систему ППО НАТО

У 2017 році Туреччина уклала контракт з Росією на поставку чотирьох дивізіонів систем С-400 на суму 2,5 мільярда доларів. У лютому 2019 року керівник управління оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір повідомив, що Анкара введе в експлуатацію російські комплекси до жовтня 2019 року.

Представники США і НАТО неодноразово попереджали Анкару, що російські ЗРК неможливо інтегрувати в систему протиповітряної і протиракетної оборони Північноатлантичного альянсу, членом якого є і Туреччина. Своєю чергою, турецький президент Реджеп Таїп Ердоган назвав придбання російських ЗРС "суверенним правом" країни.