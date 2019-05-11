 ЗМІ: США висунули Туреччині ультиматум через російські С-400 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.05.2019

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Новини

ЗМІ: США висунули Туреччині ультиматум через російські С-400

Вашингтон погрожує виключити Анкару з програми поставок винищувачів F-35 і запровадити санкції щодо Туреччини, якщо та не розірве угоду з придбання у РФ зенітних ракетних систем.

Російські ЗРК С-400

Російські ЗРК С-400

Туреччині до кінця першого тижня червня необхідно розірвати угоду з придбання у Росії зенітних ракетних систем (ЗРС) С-400. В іншому випадку США погрожують виключити Анкару зі своєї програми поставок винищувачів F-35, повідомив телеканал CNBC у вівторок, 21 травня, з посиланням на низку неназваних співрозмовників, знайомих зі станом справ.

За їхньою інформацією, крім цього Держдепартамент США розглядає запровадження санкцій щодо Туреччини. Вашингтон закликає Анкару придбати американські зенітно-ракетні комплекси Patriot. Це остання пропозиція Держдепартаменту США, наголошують співрозмовники CNBC.

С-400 неможливо інтегрувати в систему ППО НАТО

DW.COM

Турецький та американський президенти обговорили під час телефонної розмови створення робочої групи для вирішення проблеми придбання Анкарою російських ракетних комплексів С-400. (29.04.2019)

У відповідь на погрози Вашингтона президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара не анулює угоду з купівлі російських зенітно-ракетних комплексів С-400. (06.03.2019)

У 2017 році Туреччина уклала контракт з Росією на поставку чотирьох дивізіонів систем С-400 на суму 2,5 мільярда доларів. У лютому 2019 року керівник управління оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір повідомив, що Анкара введе в експлуатацію російські комплекси до жовтня 2019 року.

Представники США і НАТО неодноразово попереджали Анкару, що російські ЗРК неможливо інтегрувати в систему протиповітряної і протиракетної оборони Північноатлантичного альянсу, членом якого є і Туреччина. Своєю чергою, турецький президент Реджеп Таїп Ердоган назвав придбання російських ЗРС "суверенним правом" країни.

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