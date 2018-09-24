ЗМІ: Потік мігрантів з Туреччини до ЄС знову зріс

З початку 2018 року спостерігається істотне зростання кількості нелегальних мігрантів, котрі потрапляють до Європейського Союзу через територію Туреччини. Загалом з січня до середини вересня поточного року цим маршрутом до Європи потрапило 38687 мігрантів, що на 43 відсотки більше ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє з посиланням на внутрішню доповідь Європейської Комісії німецьке видання Welt am Sonntag, що вийде друком у неділю, 30 вересня, інформує агентство Reuters.

Переважна більшість цих шукачів притулку, а саме 36423, перебралися з Туреччини до Греції, зазначається в повідомленні. З них близько третини (12147) зробили це суходолом. Решта трохи більше двох тисяч мігрантів зуміли добратися до Італії, Болгарії та Кіпру. Як зазначає видання, 45 відсотків мігрантів, котрі потрапили з Туреччини до ЄС суходолом, - турки.

2016 року ЄС та Туреччина підписали двосторонню угоду, згідно з якою турецька сторона зобов'язувалася приймати назад біженців та мігрантів, котрі прибули до Греції з через територію Туреччини. Крім того, Анкара обіцяла жорсткіше протистояти діяльності контрабандистів, котрі перевозили морем мігрантів з Туреччини до Європи. ЄС, своєю чергою, погодився надавати Туреччині мільярдну грошову допомогу для забезпечення біженців продуктами харчування та речами першої необхідності.

Ця угода призвела до різкого падіння кількості шукачів притулку, котрі прибували до Греції через Туреччину.