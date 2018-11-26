 ЗМІ: Німеччина і Франція проти нових санкцій щодо Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.11.2018

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Новини

ЗМІ: Німеччина і Франція проти нових санкцій щодо Росії

Після інциденту в Керченській протоці головуюча в ЄС Австрія запропонувала посилити санкції проти Москви. Німецькі ЗМІ, однак, повідомляють, що ФРН і Франція не підтримали цю пропозицію.

ФРН і Франція

На тлі нового загострення конфлікту між Україною і Росією, Німеччина і Франція відкинули пропозицію про посилення санкцій відносно Москви. На засіданні Комітету з політики і безпеки ЄС у Брюсселі представники обох країн висловилися за заходи зі зміцнення довіри між сторонами конфлікту, пише в середу, 28 листопада, газета Die Welt із посиланням на європейських дипломатів. Водночас, на думку представників Німеччини і Франції, санкції не є частиною таких заходів.

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Частину українських моряків, захоплених Росією біля Керченської протоки, взято під варту до 25 січня 2019 року. Їм закидають незаконний перетин державного кордону РФ. (27.11.2018)

Депутат Бундестагу від ХДС Норберт Реттґен покладає на РФ провину за інцидент у Керченській протоці і вважає, що час подумати про суворіші антиросійські санкції. (27.11.2018)

Розширення санкцій проти Росії у відповідь на Керченську кризу запропонувала Австрія, яка головує в даний час в Євросоюзі. Естонія і Польща підтримали цю ініціативу.

Нагадаємо, що 25 листопада рейдовий буксир "Яни Капу" та катери "Бердянськ" і "Нікополь" Військово-морських сил України були захоплені російськими спецпризначенцями в районі Керченської протоки. Після інциденту в Керченській протоці Збройні сили України було приведено в стан повної боєготовності. Від 26 листопада у низці областей України було запроваджено воєнний стан.

Країни світу засудили дії Росії у Керченській протоці і зажадали негайного звільнення українських кораблів і моряків. 

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