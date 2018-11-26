ЗМІ: Німеччина і Франція проти нових санкцій щодо Росії

На тлі нового загострення конфлікту між Україною і Росією, Німеччина і Франція відкинули пропозицію про посилення санкцій відносно Москви. На засіданні Комітету з політики і безпеки ЄС у Брюсселі представники обох країн висловилися за заходи зі зміцнення довіри між сторонами конфлікту, пише в середу, 28 листопада, газета Die Welt із посиланням на європейських дипломатів. Водночас, на думку представників Німеччини і Франції, санкції не є частиною таких заходів.

Розширення санкцій проти Росії у відповідь на Керченську кризу запропонувала Австрія, яка головує в даний час в Євросоюзі. Естонія і Польща підтримали цю ініціативу.

Нагадаємо, що 25 листопада рейдовий буксир "Яни Капу" та катери "Бердянськ" і "Нікополь" Військово-морських сил України були захоплені російськими спецпризначенцями в районі Керченської протоки. Після інциденту в Керченській протоці Збройні сили України було приведено в стан повної боєготовності. Від 26 листопада у низці областей України було запроваджено воєнний стан.

Країни світу засудили дії Росії у Керченській протоці і зажадали негайного звільнення українських кораблів і моряків.