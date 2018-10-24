ЗМІ: Меркель залишить посаду голови ХДС, але хоче лишитися канцлеркою

Канцлерка Німеччини, лідерка Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Ангела Меркель (Angela Merkel) більше не балотуватиметься на пост голови партії. Про це вона заявила у понеділок, 29 жовтня, під час засідання президії партії, повідомили інформаційні агенції dpa та AFP, а також видання Spiegel з посиланням на свої джерела. Одночасно Меркель хоче зберегти посаду канцлерки, інформує dpa.

Повідомляється, що рішення залишити посаду голови партії Меркель ухвалила після провалу ХДС під час виборів до земельного парламенту у Гессені. Там партія посіла перше місце, але втратила понад 11 відсоткових пунктів у порівнянні з виборами п'ять років тому.

Спадкоємець Меркель на посаді голови партії може буде визначений на з'їзд ХДС у Гамбурзі на початку грудня, передає агенція dpa. За даними видання Spiegel, можливими претендентами на посаду голови партії є генеральна секретарка ХДС Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer), міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn) та прем'єр-міністр федеральної землі Північний Рейн - Вестфалія Армін Лашет (Armin Laschet). За даними видання Bild, за цю посаду також хоче позмагатися колишній голова фракції ХДС в Бундестагу Фрідріх Мерц (Friedrich Merz).

Меркель очолювала ХДС протягом останніх 18 років. Вона завжди наголошувала, що її робота на чолі партії та голови уряду є нероздільними.