Зе-команда знизила тарифи на 12%? Фактчек DW (відео)

Ціна на газ для українців дійсно знижується вже кілька місяців поспіль. Зокрема, за даними "Нафтогазу", порівняно з червнем, у липні вартість блакитного палива зменшилася на 648 гривень, або на майже 12%. Якщо Володимир Зеленський у своїй заяві мав на увазі саме тарифи на газ, у цій частині його слова відповідають дійсності. Загалом, за даними українського уряду, вартість газу для населення за три місяці зменшилася на чверть - з 5 803 до 4 640 гривень за тисячу кубів.