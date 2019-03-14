 Зе-команда знизила тарифи на 12%? Фактчек DW (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 01.08.2019

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Зе-команда знизила тарифи на 12%? Фактчек DW (відео)

Президент Володимир Зеленський заявляє, що його команді вдалося знизити тарифи в Україні на 12 відсотків. Чи це дійсно так - з’ясовувала DW.

Питання тарифів не входить до компетенції президента України Володимира Зеленського

Питання тарифів не входить до компетенції президента України Володимира Зеленського

Ціна на газ для українців дійсно знижується вже кілька місяців поспіль. Зокрема, за даними "Нафтогазу", порівняно з червнем, у липні вартість блакитного палива зменшилася на 648 гривень, або на майже 12%. Якщо Володимир Зеленський у своїй заяві мав на увазі саме тарифи на газ, у цій частині його слова відповідають дійсності. Загалом, за даними українського уряду, вартість газу для населення за три місяці зменшилася на чверть - з 5 803 до 4 640 гривень за тисячу кубів.

 

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