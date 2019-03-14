Зе-команда знизила тарифи на 12%? Фактчек DW (відео)

Президент Володимир Зеленський заявляє, що його команді вдалося знизити тарифи в Україні на 12 відсотків. Чи це дійсно так - з’ясовувала DW.
Ціна на газ для українців дійсно знижується вже кілька місяців поспіль. Зокрема, за даними "Нафтогазу", порівняно з червнем, у липні вартість блакитного палива зменшилася на 648 гривень, або на майже 12%. Якщо Володимир Зеленський у своїй заяві мав на увазі саме тарифи на газ, у цій частині його слова відповідають дійсності. Загалом, за даними українського уряду, вартість газу для населення за три місяці зменшилася на чверть - з 5 803 до 4 640 гривень за тисячу кубів.
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