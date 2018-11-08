Зеркаль: У питанні "Північного потоку-2" не варто вірити гарантіям РФ

Заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль в інтерв'ю DW у п'ятницю, 9 листопада, зазначила, що проект газогону "Північний потік-2" суперечить енергетичним інтересам України. Зеркаль також додала, що не варто вірити спробам Росії переконати, що проект цього російсько-німецького газопроводу може бути прийнятним для України.

"Ми не віримо жодним гарантіям, особливо з боку Росії", - заявила Зеркаль. "Ми покладаємся на підтримку Німеччини, щоб досягти миру в Україні, але ми точно не віримо в жодні угоди з росіянами", - додала заступниця очільника МЗС України.

Водночас, Зеркаль уникнула прямої відповіді на запитання, чи готові в Україні долучитися до потенційних санкцій США проти німецьких компаній, задіяних у будівництві газопроводу. Зеркаль лише зазначила, що підтримує газову директиву ЄС, що закликає до прозорості усіх угод ЄС на світовому енергетичному ринку і опікується енергетичною безпекою блоку та його союзників.

Нагадаємо, що Україна виступає проти будівництва газопроводу та непокоїться через можливу втрату статусу головної транзитної держави для російського газу до ЄС. Також противниками "Північного потоку-2" є США, Польща та країни Балтії. Критики газопроводу є і в Німеччині, однак федеральний уряд здебільшого підтримує реалізацію проекту, зазначаючи, що він є приватною ініціативою. При цьому офіційний Берлін визнає і політичну складову в ньому та наголошує на важливості того, щоб Україна й надалі здійснювала транзит російського газу до ЄС.