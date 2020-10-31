Землетрус у Туреччині: кількість жертв зросла до 49

Агентство з надзвичайних ситуацій і стихійних лих Туреччини (AFAD) в неділю, 1 листопада, повідомило про щонайменше 49 загиблих у результаті землетрусу в районі Ізміра. 804 особи отримали поранення, 200 з них досі перебувають у лікарнях.

Багато людей залишилися без даху над головою. Агентство надало їм 1800 наметів. Рятувально-пошукові роботи тривають. Ізмір з населенням 4,3 мільйона осіб є третім найбільшим містом Туреччини після Стамбула та Анкари.

Ще дві особи загинули внаслідок землетрусу на грецькому острові Самос, який також постраждав від поштовхів.

Нагадаємо, що 30 жовтня в районі Ізміра стався землетрус магнітудою 6.9. Поштовхи відчули в Греції, Туреччині та навіть Болгарії. Землетрус викликав мініцунамі на турецькому узбережжі Егейського моря та на грецькому острові Самос.

У серпні 1999 року в результаті землетрусу магнітудою 7,6 поблизу турецького міста Ізміт за 90 кілометрів на південь від Стамбула загинули понад 17 тисяч осіб.