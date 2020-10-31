 Землетрус у Туреччині: кількість жертв зросла до 49 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.11.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Землетрус у Туреччині: кількість жертв зросла до 49

Кількість жертв землетрусу на заході Туреччини зросла до 49 осіб. Ще дві особи загинули на грецькому острові Самос.

Рятувальна операція в Ізмірі

Рятувальна операція в Ізмірі

Агентство з надзвичайних ситуацій і стихійних лих Туреччини (AFAD) в неділю, 1 листопада, повідомило про щонайменше 49 загиблих у результаті землетрусу в районі Ізміра. 804 особи отримали поранення, 200 з них досі перебувають у лікарнях. 

Багато людей залишилися без даху над головою. Агентство надало їм 1800 наметів. Рятувально-пошукові роботи тривають. Ізмір з населенням 4,3 мільйона осіб є третім найбільшим містом Туреччини після Стамбула та Анкари.

Ще дві особи загинули внаслідок землетрусу на грецькому острові Самос, який також постраждав від поштовхів.

Нагадаємо, що 30 жовтня в районі Ізміра стався землетрус магнітудою 6.9. Поштовхи відчули в Греції, Туреччині та навіть Болгарії. Землетрус викликав мініцунамі на турецькому узбережжі Егейського моря та на грецькому острові Самос.

У серпні 1999 року в результаті землетрусу магнітудою 7,6 поблизу турецького міста Ізміт за 90 кілометрів на південь від Стамбула загинули понад 17 тисяч осіб.

Дивитись відео 25:55

Тектонічний розлом біля Чорного моря: Стамбулу загрожує масштабна катастрофа. "Європа у фокусі" (20.07.2020)

Також за темою

Türkei Izmir | Erdbeben

Землетрус у Туреччині: кількість загиблих зросла 31.10.2020

Кількість загиблих у результаті землетрусу в Туреччині зросла до 25. Ще дві особи загинули на грецькому острові Самос.

Türkei Izmir | Erdbeben

У Туреччині стався потужний землетрус, є загиблі 30.10.2020

У турецькій провінції Ізмір через землетрус зруйновані будинки. Для грецького острова Самос оголошено попередження про цунамі.

Migranten in Griechenland

Греція закриє три найбільші табори для біженців 20.11.2019

Уряд в Афінах вирішив змінити підхід до розміщення мігрантів на островах. Передбачається зокрема закриття переповнених таборів для мігрантів на Лесбосі, Хіосі та Самосі.

Реклама

Докладно

Вибори президента США: головні теми виборчої кампанії

Вибори президента США: головні теми виборчої кампанії

DW зібрала п'ять тем, котрі стануть найважливішими для американців під час ухвалення рішення, за кого голосувати.  

Північний потік-2: чому містечко Засніц отримало погрози від США (picture-alliance/Fotostand/freitag)

"Північний потік-2": чому США погрожують німцям (відео)

США розширили санкції проти "Північного потоку-2". Містечко Засніц у Німеччині отримало… листи з погрозами з-за океану.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  