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Земельна реформа

Земельні реформи в Україні та інших країнах.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Земельна реформа".

Роботи замість заробітчан? Фармдроїд обробляє поля у Німеччині (11.08.2021) 11.08.2021

У Німеччині поблизу Бонна тестують робота для висапування бур'янів та посіву овочів. Розумний помічник - родом з Данії. Німецькі фермери кажуть: до людини "фармдроїду" ще далеко, але в перспективі можлива конкуренція.

Жінки-фермерки в Україні: чому їх так мало? (відео)

Жінки-фермерки в Україні: чому їх так мало? (відео) 21.07.2021

Жінок-фермерок в Україні значно менше, ніж чоловіків. З якими викликами їм доводиться стикатися і чому ризикнули зайнятися тваринництвом та рослинництвом? DW відвідала два "жіночі" фермерства на Полтавщині.

Земельна реформа: як фермерки на Полтавщині показують, хто на селі головний (20.07.2021) 20.07.2021

Жінок-фермерок в Україні набагато менше, ніж чоловіків. З якими викликами їм доводиться стикатися і чому ризикнули зайнятися тваринництвом та рослинництвом? DW відвідала два "жіночі" фермерства на Полтавщині.

Німецький фермер в Україні про земельну реформу (відео)

Німецький фермер в Україні про земельну реформу (відео) 13.07.2021

Німецький фермер Йоганн Венцль уже майже 20 років успішно веде аграрний бізнес на українських чорноземах. Репортаж DW про німецький підхід до відкриття ринку землі в Україні.

Продавати чорноземи зараз не треба - німецький фермер в Україні про земельну реформу (13.07.2021)  13.07.2021

Німецький фермер Йоганн Венцль майже 20 років успішно веде аграрний бізнес на чорноземах в Україні. Попри відкриття ринку землі, він не радить селянам продавати свої паї. Репортаж DW з села Роги на Черкащині. 

Відкриття ринку землі: чого бояться українські фермери? (01.07.2021) 01.07.2021

1 липня землевласники України отримують можливість продати свої земельні паї. Фізичні особи зможуть купити по 100 гектарів. Відкриття ринку не викликає захвату у дрібних та середніх фермерів. Чи виправдані їхні побоювання?
Села, за які не соромно: які бізнесмени-активісти піднімають глибинку (відео)

Села, за які не соромно: які бізнесмени-активісти піднімають глибинку (відео) 18.06.2021

У одного села на Житомирщині та одного на Київщині є впливові помічники - підприємець Михайло Весельський та банкір Роман Іваненко. Наскільки живуча модель розвитку громади без політичного мандату?
Добра робота не у Польщі: як українці заробляють гроші на полях Херсонщини (10.06.2021)

Добра робота не у Польщі: як українці заробляють гроші на полях Херсонщини (10.06.2021) 10.06.2021

Пам'ятаєте твердження президента Володимира Зеленського про те, що в окремих куточках України заробляють як у Польщі? Схоже, щось у цьому є. Принаймні дедалі частіше сезонні працівники виїжджають на заробітки не до сусідньої Польщі, а, приміром, на південь України. Невже українські фермери готові надати гідні умови праці та зарплати? DW дізнавалась про це на Херсонщині.

Ринок землі: США просять Україну про антикорупційні гарантії

Ринок землі: США просять Україну про антикорупційні гарантії 24.05.2021

У посольстві США закликають Україну ухвалити підзаконні акти, що завадили б корупції при запровадженні земельної реформи.
Рада ухвалила важливий для земельної реформи закон

Рада ухвалила важливий для земельної реформи закон 18.05.2021

Верховна Рада України ухвалила важливий для земельної реформи закон, який затвердив порядок продажу земельних ділянок на електронних аукціонах.

Навіщо Україні свій супутник і до чого тут Ілон Маск (17.03.2021) 17.03.2021

Президент Володимир Зеленський прагне ще цього року запустити в космос український супутник "Січ-2-30" на честь 30-річчя незалежності України. Відправку хочуть доручити компанії Ілона Маска SpaceX. DW з'ясовувала, чи вартий власний супутник багатомільйонних витрат.

Продаж землі, подорожчання, електронні рецепти: що зміниться для українців у 2021 (30.12.2020)

Продаж землі, подорожчання, електронні рецепти: що зміниться для українців у 2021 (30.12.2020) 30.12.2020

Земельна реформа, подорожчання мобільного зв'язку і струму, українська мова у сфері послуг, суди по-новому, а також вакцинація та електронні рецепти. DW про головні зміни, які принесе українцям 2021 рік.
Продаж землі, подорожчання, електронні рецепти: що зміниться для українців у 2021? (відео)

Продаж землі, подорожчання, електронні рецепти: що зміниться для українців у 2021? (відео) 30.12.2020

Земельна реформа, українська мова у сфері послуг, суди по-новому, а також вакцинація та електронні рецепти. DW про головні зміни, які принесе українцям 2021 рік.
Відстоює червоні лінії, але реформи буксують: як у Брюсселі оцінюють перший рік Зеленського

Відстоює червоні лінії, але реформи буксують: як у Брюсселі оцінюють перший рік Зеленського 20.05.2020

У Брюсселі були вражені "турборежимом" під час ухвалення законів і підтримують підхід Зеленського до війни на Донбасі. Водночас імплементацію реформ і кадрові перестановки європейські чиновники та експерти критикують.

Виборці Зеленського: за кого проголосували би сьогодні (21.04.2020) 21.04.2020

Якби президентські вибори відбулися нині, то за Володимира Зеленського проголосувало б на третину менше українців, ніж торік, але рівень підтримки у президента все ще дуже високий. DW поспілкувалася з українцями, які торік голосували за Зеленського. Чи зробили б вони це ще раз?
Що лякає українських фермерів більше, ніж коронавірус і карантин? (відео)

Що лякає українських фермерів більше, ніж коронавірус і карантин? (відео) 17.04.2020

Закриття кордонів та карантинні обмеження вдарять по експорту української сільгосппродукції, але фермерів лякає не стільки коронавірус, скільки земельна реформа й аномальна засуха. Під загрозою цьогорічний врожай.
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