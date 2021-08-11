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Земельні реформи в Україні та інших країнах.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Земельна реформа".
У Німеччині поблизу Бонна тестують робота для висапування бур'янів та посіву овочів. Розумний помічник - родом з Данії. Німецькі фермери кажуть: до людини "фармдроїду" ще далеко, але в перспективі можлива конкуренція.
Жінок-фермерок в Україні набагато менше, ніж чоловіків. З якими викликами їм доводиться стикатися і чому ризикнули зайнятися тваринництвом та рослинництвом? DW відвідала два "жіночі" фермерства на Полтавщині.
Німецький фермер Йоганн Венцль майже 20 років успішно веде аграрний бізнес на чорноземах в Україні. Попри відкриття ринку землі, він не радить селянам продавати свої паї. Репортаж DW з села Роги на Черкащині.
1 липня землевласники України отримують можливість продати свої земельні паї. Фізичні особи зможуть купити по 100 гектарів. Відкриття ринку не викликає захвату у дрібних та середніх фермерів. Чи виправдані їхні побоювання?
Пам'ятаєте твердження президента Володимира Зеленського про те, що в окремих куточках України заробляють як у Польщі? Схоже, щось у цьому є. Принаймні дедалі частіше сезонні працівники виїжджають на заробітки не до сусідньої Польщі, а, приміром, на південь України. Невже українські фермери готові надати гідні умови праці та зарплати? DW дізнавалась про це на Херсонщині.
Президент Володимир Зеленський прагне ще цього року запустити в космос український супутник "Січ-2-30" на честь 30-річчя незалежності України. Відправку хочуть доручити компанії Ілона Маска SpaceX. DW з'ясовувала, чи вартий власний супутник багатомільйонних витрат.
Земельна реформа, подорожчання мобільного зв'язку і струму, українська мова у сфері послуг, суди по-новому, а також вакцинація та електронні рецепти. DW про головні зміни, які принесе українцям 2021 рік.
У Брюсселі були вражені "турборежимом" під час ухвалення законів і підтримують підхід Зеленського до війни на Донбасі. Водночас імплементацію реформ і кадрові перестановки європейські чиновники та експерти критикують.
Якби президентські вибори відбулися нині, то за Володимира Зеленського проголосувало б на третину менше українців, ніж торік, але рівень підтримки у президента все ще дуже високий. DW поспілкувалася з українцями, які торік голосували за Зеленського. Чи зробили б вони це ще раз?