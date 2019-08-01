Зеленському бракує "крил"? Літаки президента поки що не продають

"Наскільки я знаю, там два літаки. (...) Три? Продати. Ну, звичайно, продати до бісової матері", - так радикально висловлювався про авіафлот глави держави навесні цього року тоді ще кандидат у президенти Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню "РБК-Україна". На запитання журналіста, чи літатиме він рейсовим літаком, Зеленський відповів, що хотів би. Уже після перемоги на президентських виборах Володимир Зеленський у липні справді злітав з Києва до Одеси та назад рейсовими літаками авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", про що свідчать численні фото з главою держави пасажирів цього рейсу. А от на офіційні зустрічі, зокрема, й у свій перший закордонний візит до Брюсселя, Зеленський полетів уже президентським літаком. На першу зустріч з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом в Анкару український президент теж літав державним авіасудном.

Поки що без продажу

Польоти перших осіб держави в Україні забезпечує Державне авіаційне підприємство (ДАП) "Україна", яке підпорядковується Державному управлінню справами (ДУС). На балансі ДАП "Україна" нині перебуває сім повітряних суден: літаки A-319-115, Ан-74ТК-300Д, Ан-148-100В, два вертольоти Мі-8МТВ-1 і два літаки Іл-62М. Два останніх - виведені з експлуатації, а один з вертольотів не виконує польотів з технічних причин.

Такі дані навів тимчасово виконуючий обов'язки директора ДАП "Україна" Олег Крайній, відповідаючи на запит DW. Він зауважив, що нині для перевезення вищих посадових осіб держави підприємство використовує три літаки та один робочий вертоліт. Судна залучаються відповідно до дальності польоту та кількості пасажирів.

Нині про розпродаж президентських літаків поки що ніхто не говорить. "Державне авіаційне підприємство "Україна" не ініціювало виставлення на торги для продажу повітряні судна, що експлуатує. Разом з тим спільно з державним управлінням справами опрацьовується питання щодо передачі в управління іншим органам державної виконавчої влади літаків, виведених з експлуатації", - зауважує Олег Крайній у відповіді на запит. При цьому він не уточнив, кому саме та з якою метою буде передана застаріла техніка.

"Роза вітрів"

За словами Крайнього, ДАП "Україна" не вистачає літаків власного авіапарку для виконання літерних рейсів, оскільки повітряні судна для таких рейсів, відповідно до вимог законодавства, періодично перебувають на технічному обслуговувані. Літерні авіарейси - це польоти, які виконуються для перевезення повітряним транспортом всіх вищих посадових осіб України, а не тільки президента, а також глав держав та урядів зарубіжних країн, які перетинають український повітряний простір.

ДАП "Україна" залучає на літерні перевезення приватні компанії. На початку серпня підприємство через систему ProZorro уклало договір з ТОВ "Авіаційна компанія "Роза вітрів" (Windrose). Контракт на 35 мільйонів гривень на середньомагістральні перевезення уклали за підсумками переговорів, оскільки ця компанія була єдиною, яка подала свою заявку на тендер. Раніше ця ж компанія уклала з ДАП "Україна" договір на близькомагістральні перевезення за 9,6 мільйона гривень.

Українські ЗМІ пов'язують авіакомпанію "Роза вітрів" з фінансово-промисловою групою "Приват", співвласником якої є Ігор Коломойський. У державному реєстрі юросіб засновниками компанії значаться ТОВ "Райдел" (Київ), ТОВ "Феста", "Ренлі" (Дніпро) і дві кіпрські компанії Bregenzer Limited та Perfekciy. "Роза вітрів" переважно займається організацією та виконанням чартерних, корпоративних, туристичних та VIP-рейсів.

Координатор проекту "Наші гроші" Юрій Ніколов, який досліджує такі тендери, вважає, що нині до держзакупівлі немає претензій. Якщо двічі на тендер приходив лише один продавець послуги, то на третій раз з ним укладають договір шляхом переговорів. "Хоча в Україні можуть бути негласні домовленості, аби на тендер не заходили сторонні гравці. Те, що зараз від інших авіакомпаній не було пропозицій чи зауважень до умов тендеру свідчить, що цього разу, ймовірніше, не було змови. Але будемо далі слідкувати", - наголошує Ніколов. Він також звернув увагу на те, що "Роза вітрів" виконувала підряди для ДАП "Україна" ще за президента Петра Порошенка у 2018 році.

Приватні авіакомпанії - не найдешевший варіант

Експерт транспортної галузі, колишній заступник міністра інфраструктури Олександр Кава вважає: якщо авіафлот ДАП "Україна" буде розпроданий, а для літерних перевезень залучатимуть приватні компанії, то це вдарить по платникам податків. За інформацією ДУС, на утримання Державного авіаційного підприємства "Україна" у 2019 році заплановано майже 231 мільйон гривень, з яких, станом на перше серпня, виділено 140,5 мільйона гривень.

"Винаймання приватних літаків це в рази дорожче, аніж мати в розпорядженні державні повітряні судна. Західний досвід свідчить, що у європейських країнах є підрозділи і державні літаки для авіаобслуговування перших осіб держави", - каже Кава. Він впевнений, що, попри свої обіцянки, Володимир Зеленський не стане розпродавати державні літаки, якими активно користується вже третій місяць свого президентства. "Літати рейсовими літаками - це така ж порожня передвиборча обіцянка Зеленського, як і перенесення Офісу президента з центру Києва. Звичайний піар", - каже Олександр Кава.