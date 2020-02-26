 Зеленський 4 березня скликає позачергове засідання Ради | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.02.2020

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Новини

Зеленський 4 березня скликає позачергове засідання Ради

На вимогу президента України Володимира Зеленського український парламент збереться на позачергове засідання.

Депутати зберуться на вимогу президента

Депутати зберуться на вимогу президента

Верховна Рада України 4 березня збереться на позачергове пленарне засідання на вимогу президента країни Володимира Зеленського. Відповідне розпорядження у п'ятницю, 28 лютого, підписав голова парламенту Дмитро Разумков. 

"Відповідно до розпорядження голови Верховної Ради України від 28 лютого 2020 року, засідання скликається у зв'язку з вимогою президента України про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев'ятого скликання та відповідно до частини восьмої статті 19 регламенту Верховної Ради України", - повідомила пресслужба апарату Ради.

DW.COM

Український прем'єр Олексій Гончарук прокоментував інформацію про те, що президент Володимир Зеленський нібито запропонував Сергію Тігіпку пост прем'єра. (26.02.2020)

Позачергове засідання призначено на 16:00 4 березня.  Пізніше у пресслужбі українського президента додали, що Зеленський звернувся з проханням "включити до порядку денного засідання питання щодо розгляду декількох проєктів законів та щодо Кабінету міністрів України". Крім того, президент просить заслухати звіт про діяльність правоохоронних органів, йдеться у повідомленні пресслужби президента України. 

Цього тижня українські ЗМІ повідомили про можливу відставку голови українського уряду Олексія Гончарука та ймовірність призначення на цю посаду бізнесмена, колишнього віцепрем'єр-міністра Сергія Тігіпка. Пізніше Зеленський підтвердив, що зустрічався із Тігіпком. Своєю чергою Гончарук також повідомив, що зустрічався з Тігіпком, оскільки наразі, за словами прем'єра, шукають нових людей для призначення в уряд.

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