Зеленський 4 березня скликає позачергове засідання Ради

Верховна Рада України 4 березня збереться на позачергове пленарне засідання на вимогу президента країни Володимира Зеленського. Відповідне розпорядження у п'ятницю, 28 лютого, підписав голова парламенту Дмитро Разумков.

"Відповідно до розпорядження голови Верховної Ради України від 28 лютого 2020 року, засідання скликається у зв'язку з вимогою президента України про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев'ятого скликання та відповідно до частини восьмої статті 19 регламенту Верховної Ради України", - повідомила пресслужба апарату Ради.

Позачергове засідання призначено на 16:00 4 березня. Пізніше у пресслужбі українського президента додали, що Зеленський звернувся з проханням "включити до порядку денного засідання питання щодо розгляду декількох проєктів законів та щодо Кабінету міністрів України". Крім того, президент просить заслухати звіт про діяльність правоохоронних органів, йдеться у повідомленні пресслужби президента України.

Цього тижня українські ЗМІ повідомили про можливу відставку голови українського уряду Олексія Гончарука та ймовірність призначення на цю посаду бізнесмена, колишнього віцепрем'єр-міністра Сергія Тігіпка. Пізніше Зеленський підтвердив, що зустрічався із Тігіпком. Своєю чергою Гончарук також повідомив, що зустрічався з Тігіпком, оскільки наразі, за словами прем'єра, шукають нових людей для призначення в уряд.