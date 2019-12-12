Зеленський: Інтерв'ю російському телеканалу не давав

Телеканал "Россия 1" анонсував показ інтерв'ю із президентом України Володимиром Зеленським. Натомість політик зазначив, що інтерв'ю не давав.
Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію про те, що давав інтерв'ю російському телеканалу "Россия 1". Про це він заявив в ефірі українського телеканалу "1+1" увечері четверга, 12 грудня.
"Я не давав інтерв'ю телеканалу "Россия", чесно кажучи. Преспідхід у нас був на вулиці біля готелю, це було в Парижі, після "нормандської зустрічі", вночі це було. Журналістка була, дівчина, вона мене запитала щось в коридорі, я їй щось відповів. Отаке інтерв'ю", - сказав український президент. Він додав, що у Парижі було дуже багато журналістів з різних країн.
Речниця Зеленського Юлія Мендель також заявила, що не знає про це і жодних інтерв'ю для російських ЗМІ не організовувала.
Як повідомлялося, 12 грудня російський телеканал "Россия 1" заявив, що Зеленський дав йому інтерв'ю, і навів із нього цитату. "Головне, що ми всі почали спілкуватися", - ніби сказав Зеленський у розмові з журналістом телеканалу після переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним у Парижі 9 грудня. Після цього телеканал анонсував, що повну версію інтерв'ю, а також реакцію оточення українського президента на його розмову з російським кореспондентом телеканал має показати 15 грудня у програмі "Москва. Кремль. Путін", ведучим якої є відомий своїми антиукраїнськими висловлюваннями Володимир Соловйов.