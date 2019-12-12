Зеленський: Інтерв'ю російському телеканалу не давав

Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію про те, що давав інтерв'ю російському телеканалу "Россия 1". Про це він заявив в ефірі українського телеканалу "1+1" увечері четверга, 12 грудня.

"Я не давав інтерв'ю телеканалу "Россия", чесно кажучи. Преспідхід у нас був на вулиці біля готелю, це було в Парижі, після "нормандської зустрічі", вночі це було. Журналістка була, дівчина, вона мене запитала щось в коридорі, я їй щось відповів. Отаке інтерв'ю", - сказав український президент. Він додав, що у Парижі було дуже багато журналістів з різних країн.

Речниця Зеленського Юлія Мендель також заявила, що не знає про це і жодних інтерв'ю для російських ЗМІ не організовувала.

Як повідомлялося, 12 грудня російський телеканал "Россия 1" заявив, що Зеленський дав йому інтерв'ю, і навів із нього цитату. "Головне, що ми всі почали спілкуватися", - ніби сказав Зеленський у розмові з журналістом телеканалу після переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним у Парижі 9 грудня. Після цього телеканал анонсував, що повну версію інтерв'ю, а також реакцію оточення українського президента на його розмову з російським кореспондентом телеканал має показати 15 грудня у програмі "Москва. Кремль. Путін", ведучим якої є відомий своїми антиукраїнськими висловлюваннями Володимир Соловйов.