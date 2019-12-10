Зеленський: У Путіна є рік, щоб домовитися про завершення війни на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що він зможе досягти угоди з президентом Росії Володимиром Путіним, яка б завершила війну на Донбасі, але водночас пригрозив, що вийде з переговорів у тому разі, якщо протягом року не буде досягнуто прогресу у цьому напрямку. Про це він заявив в інтерв'ю The Guardian, повідомляється на сайті британського видання у п'ятницю, 6 березня. Повна версія інтерв'ю з Зеленським має бути опублікована у суботу, 7 березня.

"Час збігає. Уряд (України. - Ред.) може витратити один рік для усієї угоди. Після цього її потрібно буде імплементувати. Зволікати з цим довше - не дозволяється", - наголосив Зеленський. Відведений українським президентом рік, за його словами, відраховується від саміту "нормандської четвірки", що відбувся 9 грудня 2019 року у Парижі. "Я не віддам мої п'ять років, які були мені надані українським народом, щоб ці п'ять років працювати над "Мінськом". Я не робитиму цього", - сказав він, додавши, що існують "два чи три плани на випадок того, якщо Україна вийде з подальших переговорів. Інших подробиць, якими можуть бути дії Києва у такому випадку, Зеленський не розкрив, зауважує The Guardian.

Емоції під час зустрічі з Путіним у Парижі

Зеленський також повідомив, що під час його переговорів віч-на-віч з Путіним, що відбулася у грудні минулого року в Парижі в рамках саміту "нормандської четвірки", було "кілька емоційних частин". Він висловив переконання, що йому вдалося домогтися розуміння з боку Путіна під час цієї зустрічі: "Я думаю, він слухав мене. У мене було таке відчуття. Я сподіваюся, це відчуття не є помилковим".

Український лідер також висловився за гнучкий підхід до виконання Мінських угод. "У "Мінську" є пункти, якщо ми їх трохи пересунемо, то до чого такого поганого це може призвести?" - зауважив Зеленський. За його словами, досі Путін відкидав його пропозиції щодо зміни прив'язки у Мінських угодах, згідно з якою контроль над кордоном на Сході України повертається Києву після завершення політичного процесу врегулювання і виборів на Донбасі. "Щойно там не буде людей зі зброєю, стрілянина завершиться. Ось що важливо", - додав Зеленський.

Він також переконаний, що є важливим, щоб канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) та президент Франції Еммануель Макрон - двоє інших учасників так званої "нормандської четвірки" - продовжували тиснути на Путіна. За його словами, вони підтримують Україну, але водночас він висловив занепокоєння через спроби Макрона одночасно покращити відносини з Москвою: "Тут не можна грати одразу на два фронти".