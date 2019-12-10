 Зеленський: У Путіна є рік, щоб домовитися про завершення війни на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.03.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Зеленський: У Путіна є рік, щоб домовитися про завершення війни на Донбасі

Володимир Зеленський заявляє, що має лише рік для того, щоб домовитися з Росією щодо миру на Донбасі. Якщо цього не відбудеться, Київ вийде з переговорів і перейде до інших сценаріїв дій.

Володимир Зеленський і Володимир Путін

Володимир Зеленський і Володимир Путін під час "нормандського саміту" в Парижі, грудень 2019 року

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що він зможе досягти угоди з президентом Росії Володимиром Путіним, яка б завершила війну на Донбасі, але водночас пригрозив, що вийде з переговорів у тому разі, якщо протягом року не буде досягнуто прогресу у цьому напрямку. Про це він заявив в інтерв'ю The Guardian, повідомляється на сайті британського видання у п'ятницю, 6 березня. Повна версія інтерв'ю з Зеленським має бути опублікована у суботу, 7 березня.

DW.COM

Повернення Україні контролю над кордоном та місцеві вибори на Донбасі - найскладніші теми "нормандського" саміту в Парижі залишилися невирішеними. Чи можна говорити про успішність саміту в "нормандському" форматі? (11.12.2019)

Про підсумки саміту "нормандської четвірки" у Парижі - в інтерв'ю DW з експертом німецького фонду "Наука і політика" Штеффеном Галлінґом. (10.12.2019)

У Єлисейському палаці переговори у чотиристоронньому форматі перервали для зустрічі Зеленського та Путіна. Раніше Анґела Меркель та Еммануель Макрон зустрілися почергово з Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. (09.12.2019)

Український і російський президенти під час телефонної розмови обговорили підготовку до нового саміту в "нормандському форматі", а також - обмін утримуваних осіб. (14.02.2020)

Хто б що не казав, але загострення на Донбасі більше вигідне Москві, яка намагається максимально підняти ціну участі Володимира Путіна в наступній "нормандській" зустрічі, вважає оглядач FAZ Райнгард Фезер. (19.02.2020)

"Час збігає. Уряд (України. - Ред.) може витратити один рік для усієї угоди. Після цього її потрібно буде імплементувати. Зволікати з цим довше - не дозволяється", - наголосив Зеленський. Відведений українським президентом рік, за його словами, відраховується від саміту "нормандської четвірки", що відбувся 9 грудня 2019 року у Парижі. "Я не віддам мої п'ять років, які були мені надані українським народом, щоб ці п'ять років працювати над "Мінськом". Я не робитиму цього", - сказав він, додавши, що існують "два чи три плани на випадок того, якщо Україна вийде з подальших переговорів. Інших подробиць, якими можуть бути дії Києва у такому випадку, Зеленський не розкрив, зауважує The Guardian.

Емоції під час зустрічі з Путіним у Парижі

Зеленський також повідомив, що під час його переговорів віч-на-віч з Путіним, що відбулася у грудні минулого року в Парижі в рамках саміту "нормандської четвірки", було "кілька емоційних частин". Він висловив переконання, що йому вдалося домогтися розуміння з боку Путіна під час цієї зустрічі: "Я думаю, він слухав мене. У мене було таке відчуття. Я сподіваюся, це відчуття не є помилковим".

Український лідер також висловився за гнучкий підхід до виконання Мінських угод. "У "Мінську" є пункти, якщо ми їх трохи пересунемо, то до чого такого поганого це може призвести?" - зауважив Зеленський. За його словами, досі Путін відкидав його пропозиції щодо зміни прив'язки у Мінських угодах, згідно з якою контроль над кордоном на Сході України повертається Києву після завершення політичного процесу врегулювання і виборів на Донбасі. "Щойно там не буде людей зі зброєю, стрілянина завершиться. Ось що важливо", - додав Зеленський.

Він також переконаний, що є важливим, щоб канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) та президент Франції Еммануель Макрон - двоє інших учасників так званої "нормандської четвірки" - продовжували тиснути на Путіна. За його словами, вони підтримують Україну, але водночас він висловив занепокоєння через спроби Макрона одночасно покращити відносини з Москвою: "Тут не можна грати одразу на два фронти".

Дивитись відео 03:58

"Нормандський" саміт у Парижі: успіх без прориву (10.12.2019)

 

Також за темою

Paris Ukraine-Gipfel PK

Дев'ять годин переговорів: як у Парижі пройшов саміт "нормандської четвірки" 10.12.2019

На саміті "нормандської четвірки" вперше зустрілися президенти України Володимир Зеленський та Росії Володимир Путін. Про що домовилися в Парижі та як проходили переговори, - у репортажі DW.

Deutschland Merkel empfängt Selenskyj mit militärischen Ehren im Kanzleramt

Зеленський та Меркель обговорили саміт "нормандської четвірки" 28.11.2019

Лідери України та Німеччини обговорили телефоном підготовку до запланованого саміту "нормандської четвірки". Подробиць розмови у Києві та Берліні не повідомляють.

Paris Ukraine-Gipfel Merkel Putin

Коментар: Саміт "нормандської четвірки" на російський смак 10.12.2019

Український президент Володимир Зеленський вважає, що "нормандський саміт" завершився внічию. Однак він помиляється, вважає Бернд Ріґерт.

Реклама

Докладно

Ердоган і Путін обговорюють загострення у Сирії. Москва, 5 березня 2020 року

Чому Путін та Ердоган знову зіштовхнуться у Сирії

Московські домовленості президентів Росії й Туреччини щодо ситуації в Ідлібі нічого не змінили, вважає Костянтин Еггерт.  

Скорочення авіарейсів через поширення коронавірусу

Коронавірус: Lufthansa наполовину скорочує кількість рейсів

У найближчі тижні з розкладу польотів Lufthansa Group мають викреслити до 50 відсотків рейсів.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  