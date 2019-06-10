 Зеленський у Конституційному суді: Розпуск Верховної Ради законний | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.06.2019

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Новини

Зеленський у Конституційному суді: Розпуск Верховної Ради законний

Володимир Зеленський впевнений, що його рішення про розпуск Верховної Ради відповідає "духу і букві" закону. Конституційний суд України розпочав розгляд справи щодо конституційності президентського указу.

Президент України Володимир Зеленський виступив перед Конституційним судом

Президент України Володимир Зеленський виступив перед Конституційним судом

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 11 червня, під час засідання Конституційного суду України  (КСУ) щодо конституційності президентського указу про розпуск парламенту висловив упевненість, що його рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради та призначення позачергових виборів до парламенту відповідає українським законам.

"Не мені розповідати вам, що таке дух і буква закону. Я впевнений, що рішення про розпуск Верховної Ради України відповідає обом цим критеріям", - цитує слова Володимира Зеленського "Інтерфакс-Україна".

Президент висловив впевненість, що КСУ ухвалить "справедливе рішення, за яке не буде соромно", після чого, передавши слово своєму представнику в суді Федору Веніславському, залишив залу суду. Конституційний Суд у вівторок розпочав безпосередній розгляд справи по суті.

Нагадаємо, що 21 травня Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради та призначення позачергових виборів парламенту на 21 липня. Вже 24 травня до КСУ надійшло подання 62 народних депутатів щодо відповідності Конституції указу президента Зеленського про достроковий розпуск парламенту. На думку нардепів, указ суперечить низці конституційних норм.

DW.COM

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