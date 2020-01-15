 Зеленський: Україна готує два списки на обмін - з ОРДЛО і РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.01.2020

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Зеленський: Україна готує два списки на обмін - з ОРДЛО і РФ

Володимир Зеленський розповів про підготовку двох списків на обмін утримуваними особами - з непідконтрольними територіями Донбасу і Росією.

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський (фото з архіву)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ проводить переговори щодо звільнення утримуваних громадян, які перебувають на непідконтрольних уряду територіях Донбасу та в Росії за двома окремими списками. Про це він сказав у четвер, 23 січня, в Єрусалимі під час спілкування зі ЗМІ в рамках візиту до Ізраїлю.

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"Два треки, два списки. Список ми погодили у Мінську, будемо доповнювати перелік встановлених осіб. Готуватимемо цей трек - обмін з тимчасово окупованими територіями. І окремий трек - ми вже розпочали розмову з Російською Федерацією щодо обміну українців - всіх, включно з кримськими татарами, іншими українцями, які перебувають на території Росії", - цитує Зеленського його пресслужба.

Президент України прибув до Ізраїлю із робочим візитом, утім відмовився від участі у Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту, який проходить у ці дні. Зеленський пояснив своє рішення бажанням поступитися місцем української делегації людям, які пережили Голокост.

"Вирішили передати моє місце і місця делегації України цим мужнім, унікальним людям", - написав Зеленський у соціальній мережі Facebook. Він також запевнив, що ця відмова не скасовує вшанування українською делегацією пам'яті жертв трагедії. Також Зеленський має намір в рамках візиту провести заплановані зустрічі з президентом, прем'єр-міністром і спікером Кнесету Ізраїлю.

Раніше Зеленський прийняв рішення відвідати Ізраїль попри те, що в рамках пам'ятних заходів ізраїльська сторона не передбачила час для його виступу. Від участі у форумі з цієї причини відмовився Президент Польщі Анджей Дуда.

У інтерв'ю газеті The Times of Israel Зеленський заявив, що було б справедливо, якби він зміг виступити на цьому заході. "Наявна у нас статистична інформація показує, що кожен четвертий з євреїв, які загинули під час Голокосту, був українцем. Я знаю, що у ізраїльської сторони інший формат; нас не запросили виступати. Але в будь-якому випадку, я буду присутній на цій церемонії", - повідомив Зеленський.

Водночас президент Росії Володимир Путін виступить із промовою в рамках заходу. Зеленський припустив можливість зустрічі з Путіним в Ізраїлі для обговорення питання обміну утримуваними особами.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила 21 січня, що ще 115 українських політв’язнів досі перебувають у місцях несвободи на території Росії та тимчасово окупованого Криму.

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