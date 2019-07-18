 Зеленський та Меркель обговорили саміт ″нормандської четвірки″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.11.2019

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Новини

Зеленський та Меркель обговорили саміт "нормандської четвірки"

Лідери України та Німеччини обговорили телефоном підготовку до запланованого саміту "нормандської четвірки". Подробиць розмови у Києві та Берліні не повідомляють.

Володимир Зеленський та Анґела Меркель під час зустрічі 18 червня 2019 року

Володимир Зеленський та Анґела Меркель під час зустрічі 18 червня 2019 року

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 28 листопада, провів телефонну розмову з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel). Про це повідомив Офіс президента України. Під час розмови були обговорені питання підготовки до саміту в "нормандському форматі", який відбудеться 9 грудня у Парижі.

Речник німецького уряду підтвердив проведення телефонної розмови, однак також не навів жодних деталей, повідомляє агенція новин dpa. За даними інтернет-видання "Українська правда", розмова відбулася за ініціативою німецької сторони.

DW.COM

Під час саміту у "нормандському форматі" Росія закличе Україну вести переговори з сепаратистами на Донбасі, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. (27.11.2019)

Українська сторона виконала всі домовленості для проведення саміту "нормандської четвірки", тоді як представники ОРДЛО не надають доступу СММ ОБСЄ до всієї території Донбасу. Про це заявили на засіданні ТКГ у Мінську. (27.11.2019)

Раніше Тристороння контактна група щодо Донбасу виконала всі завдання перед зустріччю в "нормандському форматі", повідомив спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Зайдік (Martin Sajdik). Своєю чергою прессекретарка представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила, що Україна також виконала всі домовленості для проведення переговорів "нормандської четвірки". Зокрема, йдеться про розведення сил та засобів на ділянках в районі Золотого, Петрівського, Станиці Луганської, зведення мосту біля КПВВ у Станиці Луганській, а також вирішення питання водопостачання в Луганській області.

На саміті Москва закличе Київ до прямого діалогу з Донбасом, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. При цьому він додав, що Росія не може самостійно виконати мінські домовленості, оскільки вона, стверджує Лавров, не є їхньою стороною. Також у Кремлі повідомили, що під час саміту у Парижі може відбутися особиста зустріч президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна.

Як повідомлялося, перша зустріч "нормандської четвірки" за участі лідерів України, Росії, Німеччини та Франції для переговорів щодо ситуації на Донбасі відбулася у 2014 році. Востаннє саміт відбувся восени 2016 року в Берліні.

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