 Зеленський створив Раду з питань свободи слова та захисту журналістів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.11.2019

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Новини

Зеленський створив Раду з питань свободи слова та захисту журналістів

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення Ради з питань свободи слова та захисту журналістів. Її мета - дотримання права на свободу слова і запобігання перешкоджанню діяльності журналістів.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський (фото з архіву)

Президент України Володимир Зеленський у середу, 6 листопада, підписав указ про створення Ради з питань свободи слова та захисту журналістів.

Як зазначається в опублікованому на сайті глави держави указі, він постановив створити цю Раду "з метою забезпечення дотримання конституційного права на свободу слова, налагодження ефективної взаємодії державних органів, засобів масової інформації, інститутів громадянського суспільства, зокрема щодо запобігання перешкоджанню законній професійній діяльності журналістів".  

Як повідомляється у положенні про цю Раду, вона є консультативно-дорадчим органом при президентові України. Її основними завданнями є: формування пропозицій щодо захисту інформаційного простору в інтересах інформаційної безпеки України, забезпечення реалізації прав громадян на свободу слова та отримання об'єктивної, достовірної інформації, а також забезпечення гарантій законної професійної діяльності журналістів.

Персональний склад Ради затверджує президент України. До неї увійшли 15 осіб, серед них не лише журналісти, але й громадські діячі та юристи. Секретарем Ради названо юриста Вадима Міського. Указ набрав чинності з дня його публікації.

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Прессекретарка президента не має права фізично перешкоджати роботі журналістів, заявили в НСЖУ, після того, як Юлія Мендель не дала кореспонденту підійти до глави держави. Вона зауважила, що це пов'язано з безпекою. (28.09.2019)

Близько сотні українських медійниць звернулися з відкритим листом до влади через образу журналістки від обраного нардепа Максима Бужанського. (21.08.2019)

Раніше Національна спілка журналістів України (НСЖУ) закликала Офіс президента та прессекретарку глави держави Юлію Мендель переглянути ставлення до журналістів та вибачитися за некоректні заяви та прикрі ситуації. Цей заклик стосується щонайменше двох інцидентів. Під час них Мендель перешкоджала діяльності журналістів, коли вони намагалися отримати коментар Зеленського у публічному просторі. 

У вересні речниця президента взяла американського журналіста Крістофера Міллера за руку та відтягнула вбік, коли той підійшов до Зеленського і намагався з ним заговорити. Другий інцидент трапився того ж місяця з українським журналістом Сергієм Андрушком. Мендель відштовхнула його, коли Андрушко намагався поставити запитання Зеленському. Обидва інциденти зафільмовані.

Пізніше президент України прокоментував дії Мендель і заявив, що, якщо  "ще раз так буде, ми розійдемось, але зараз я її захищаю… Ну, ми ж всі люди, ми помиляємось… І я жива людина, з помилками і з будь-чим і вона така ж сама. Тому дєвочку, в цьому випадку, буду захищати". 

Посилання в інтернеті

Указ президента України про Раду з питань свободи слова та захисту журналістів

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