Зеленський спрощує отримання громадянства України для переслідуваних росіян

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 13 серпня, підписав указ щодо спрощення набуття громадянства України певним категоріям осіб. Текст відповідного указу оприлюднено на офіційному сайті президента України.

Документ спрощує процедуру набуття громадянства України для громадян Російської Федерації, які зазнали переслідувань у себе на батьківщині через політичні переконання, а також для іноземців і осіб без громадянства, які брали участь "у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації ", "брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення".

Президент України також доручив внести відповідні зміни до порядку провадження за проханнями з питань громадянства України. Кабінету міністрів України доручено невідкладно розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проєкт закону України, спрямований на спрощення порядку набуття громадянства України громадянами РФ, які зазнали переслідувань, а також іноземцям і особам без громадянства, котрі "брали (беруть) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони".

Нагадаємо, що 18 липня Володимир Зеленський доручив міністерству закордонних справ розробити механізм надання українського громадянства як другого "етнічним українцям з дружніх країн, які прагнуть долучитися до розвитку своєї історичної батьківщини". Також президент висловився за необхідність розробки механізму спрощеного надання українського громадянства особам, які "потерпають від порушення прав і свобод у своїх країнах". Таке рішення Зеленський ухвалив у зв’язку з підписанням президентом РФ указу щодо спрощеного порядку надання українцям з Донецької та Луганської областей російського громадянства.