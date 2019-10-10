Зеленський розпочав пресмарафон із понад 300 журналістами

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 10 жовтня, о десятій годині за київським часом почав спілкування із представниками ЗМІ під час пресмарафону, проведення якого було оголошено Офісом президента напередодні.

Як раніше повідомляла прес-секретарка Зеленського Юлія Мендель, на так званий пресмарафон акредитувалося понад 300 журналістів. Згідно з повідомленням прес-служби президента, спілкування із представниками ЗМІ відбуватиметься у групах по 7-10 осіб, яким даватимуть по півгодини на запитання Зеленському. Марафон також буде транслюватися в соціальних мережах на офіційних акаунтах Офісу президента.

"Глава держави буде відповідати на запитання журналістів протягом всього дня", - зазначається у анонсі пресслужби президента. Однак в разі дотримання анонсованого формату півгодинне спілкування із щонайменше 30 групами по 100 журналістів забере 15 годин. Утім, за словами Мендель, пресмарафон може триватиме 10 годин.

Раніше спілкування Зеленського із журналістами відбувалося або епізодично під час заходів, в яких брав участь президент, або у режимі off records ("не під запис"). А замість обіцяної Мендель прес-конференції на 100 днів президентства Зеленського глава держави записав відеоролик, який імітував інтерв'ю, але у ролі інтерв'юера виступа актор Станіслав Боклан, що зіграв роль прем'єр-міністра в серіалі "Слуга народу".

Нагадаємо, що раніше Зеленський дозволив собі назвати журналіста програми "Схеми" "тим хлопчиком", а глава Офісу президента Андрій Богдан заявляв, що влада не потребує ЗМІ для спілкування із українцями та був звинувачений у сексизмі через спроби обійняти журналістку.