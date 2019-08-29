 Зеленський розповів про свої розмови з Путіним | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.08.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Зеленський розповів про свої розмови з Путіним

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зателефонував Володимиру Путіну на прохання родичів захоплених Росією українських моряків.

Володимир Зеленський заявив, що зателефонував Володимиру Путіну на прохання родичів захоплених РФ моряків

Володимир Зеленський заявив, що зателефонував Володимиру Путіну на прохання родичів захоплених РФ моряків

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вперше зателефонував очільнику Кремля Володимиру Путіну на прохання родичів захоплених Росією моряків, а друга розмова була термінова, після загибелі українських військових на Донбасі.

"Я вирішив йому (Володимиру Путіну - Ред.) подзвонити, ми познайомились, у нас була розмова десь 30 хвилин. Ми говорили про повернення наших хлопців, про наступні кроки, про ситуацію на Донбасі, про війну на Донбасі. Він казав мені інформацію, якою він володіє, я йому говорив про інформацію, яку знаю я. І це різні інформації про те, що відбувається на Донбасі", - розповів Зеленський в інтерв'ю телеканалу "1+1", оприлюдненому в суботу, 31 серпня, з нагоди його перших ста днів на посаді президента.

Зеленський назвав першу розмову з Путіним "предметною", тому що, за його словами, було визначено, яким чином і в який термін мають бути повернуті "наші хлопці".

DW.COM

Володимир Зеленський повідомив, що у телефонній розмові закликав Володимира Путіна вплинути на бойовиків, аби ті припинили вбивати українських військових. Він має намір цього дня зв'язатися також з Меркель та Макроном. (07.08.2019)

Під час зустрічі на Лазурному березі Еммануель Макрон та Володимир Путін обговорили умови повернення Росії до "Великої вісімки" та проведення переговорів у "нормандському форматі" щодо України. (19.08.2019)

Німецька канцлерка Анґела Меркель і президент РФ Володимир Путін провели телефонну розмову щодо майбутньої зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки". (29.08.2019)

Під час другої розмови з Путіним також "був обмін інформацією". "В першій розмові ми говорили про припинення вогню, друга розмова була термінова - я сказав: "Ми ж з вами домовились про припинення, а там відбувається". Теж був обмін інформацією, про яку я не хочу зараз говорити - просто не можу, не маю права. І про більш уточнені кроки з приводу повернення хлопців, і не тільки моряків", - сказав президент України.

За його словами, друга розмова з Путіним була детальнішою. "Я розумію, що вирішувати всі питання одразу - Донбас, Крим, припинення вогню - це дуже, дуже складно (…) Тому ми це проговорили на другому дзвінку про те, що продовжимо це в третій раз, і це буде наша особиста зустріч в Нормандському форматі. Нашою стороною вона була запланована", - додав Зеленський.

Він висловив думку, що лише під час зустрічей з Путіним за присутності західних лідерів можна домовитися з главою Кремля. "Чесно кажучи, він (Володимир Путін - ред.) мені сказав, що раніше були такі стосунки, що про ніякі зустрічі не може бути (мови), але щоб вирішувати в Мінському форматі нам потрібно зустрічатися в Нормандському. Я вважаю, що тільки дивлячись очі в очі і в присутності західних лідерів, ми можемо домовитись і підписатись - що найважливіше", - сказав Зеленський.

Як очікується, наступна зустріч дипломатичних радників лідерів країн "нормандського формату" (Німеччини, Франції, України та Росії) відбудеться 2 вересня в Берліні. Про точну дату майбутнього саміту лідерів країн "нормандської четвірки" поки що не повідомлялося.

Дивитись відео 06:24

100 днів Зеленського: президент і команда Зе стають ворогами преси? (27.08.2019)

Дивитись відео 02:19

100 днів Зеленського: чим запам’ятався президент (27.08.2019)

Аудіо й відео до теми

100 днів Зеленського: президент і команда Зе стають ворогами преси? (27.08.2019)  

100 днів Зеленського: чим запам’ятався президент (27.08.2019)  

Також за темою

Istanbul Angela Merkel Wladimir Putin im Gespräch

Меркель і Путін обговорили зустріч у "нормандсьому форматі" 29.08.2019

Німецька канцлерка Анґела Меркель і президент РФ Володимир Путін провели телефонну розмову щодо майбутньої зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки".

Deutschland Merkel empfängt Selenskyj mit militärischen Ehren im Kanzleramt

Зеленський вже вчетверте поговорив телефоном із Меркель 28.08.2019

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із канцлеркою ФРН Анґелою Меркель. За словами посла України у ФРН Анлрія Мельника, це вже четверта телефонна розмова лідерів країн за останні місяці.

England Nationaler US-Sicherheitsberater John Bolton zu Besuch in London

Радник президента США Болтон прибув до Києва 27.08.2019

В українській столиці у радника Дональда Трампа з питань нацбезпеки Джона Болтона заплановані зустрічі з високопосадовцями.

Реклама

Докладно

Обвинувачені під час Нюрнберзького процесу

Онуки нацистських злочинців порушують довге мовчання

Попри переважне мовчання, у Німеччині знаходяться онуки, які хочуть поговорити про те, що їхні дідусі були нацистами.  

Дипломи медпрацівників найчастіше визнаються в Німеччині

Українські дипломи у топ-10 у Німеччині

У 2018 році було визнано на 20 відсотків більше іноземних дипломів, ніж у 2017-му. Українські входять у першу десятку.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  