Зеленський розповів про свої розмови з Путіним

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вперше зателефонував очільнику Кремля Володимиру Путіну на прохання родичів захоплених Росією моряків, а друга розмова була термінова, після загибелі українських військових на Донбасі.

"Я вирішив йому (Володимиру Путіну - Ред.) подзвонити, ми познайомились, у нас була розмова десь 30 хвилин. Ми говорили про повернення наших хлопців, про наступні кроки, про ситуацію на Донбасі, про війну на Донбасі. Він казав мені інформацію, якою він володіє, я йому говорив про інформацію, яку знаю я. І це різні інформації про те, що відбувається на Донбасі", - розповів Зеленський в інтерв'ю телеканалу "1+1", оприлюдненому в суботу, 31 серпня, з нагоди його перших ста днів на посаді президента.

Зеленський назвав першу розмову з Путіним "предметною", тому що, за його словами, було визначено, яким чином і в який термін мають бути повернуті "наші хлопці".

Під час другої розмови з Путіним також "був обмін інформацією". "В першій розмові ми говорили про припинення вогню, друга розмова була термінова - я сказав: "Ми ж з вами домовились про припинення, а там відбувається". Теж був обмін інформацією, про яку я не хочу зараз говорити - просто не можу, не маю права. І про більш уточнені кроки з приводу повернення хлопців, і не тільки моряків", - сказав президент України.

За його словами, друга розмова з Путіним була детальнішою. "Я розумію, що вирішувати всі питання одразу - Донбас, Крим, припинення вогню - це дуже, дуже складно (…) Тому ми це проговорили на другому дзвінку про те, що продовжимо це в третій раз, і це буде наша особиста зустріч в Нормандському форматі. Нашою стороною вона була запланована", - додав Зеленський.

Він висловив думку, що лише під час зустрічей з Путіним за присутності західних лідерів можна домовитися з главою Кремля. "Чесно кажучи, він (Володимир Путін - ред.) мені сказав, що раніше були такі стосунки, що про ніякі зустрічі не може бути (мови), але щоб вирішувати в Мінському форматі нам потрібно зустрічатися в Нормандському. Я вважаю, що тільки дивлячись очі в очі і в присутності західних лідерів, ми можемо домовитись і підписатись - що найважливіше", - сказав Зеленський.

Як очікується, наступна зустріч дипломатичних радників лідерів країн "нормандського формату" (Німеччини, Франції, України та Росії) відбудеться 2 вересня в Берліні. Про точну дату майбутнього саміту лідерів країн "нормандської четвірки" поки що не повідомлялося.

Дивитись відео 06:24 Поділитись 100 днів Зеленського: президент і команда Зе стають ворогами преси? (27.08.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3OZTH 100 днів Зеленського: президент і команда Зе стають ворогами преси? (27.08.2019)