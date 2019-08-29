Зеленський розповів про свої розмови з Путіним

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зателефонував Володимиру Путіну на прохання родичів захоплених Росією українських моряків.
Володимир Зеленський заявив, що зателефонував Володимиру Путіну на прохання родичів захоплених РФ моряків
Президент України Володимир Зеленський заявив, що вперше зателефонував очільнику Кремля Володимиру Путіну на прохання родичів захоплених Росією моряків, а друга розмова була термінова, після загибелі українських військових на Донбасі.
"Я вирішив йому (Володимиру Путіну - Ред.) подзвонити, ми познайомились, у нас була розмова десь 30 хвилин. Ми говорили про повернення наших хлопців, про наступні кроки, про ситуацію на Донбасі, про війну на Донбасі. Він казав мені інформацію, якою він володіє, я йому говорив про інформацію, яку знаю я. І це різні інформації про те, що відбувається на Донбасі", - розповів Зеленський в інтерв'ю телеканалу "1+1", оприлюдненому в суботу, 31 серпня, з нагоди його перших ста днів на посаді президента.
Зеленський назвав першу розмову з Путіним "предметною", тому що, за його словами, було визначено, яким чином і в який термін мають бути повернуті "наші хлопці".
Під час другої розмови з Путіним також "був обмін інформацією". "В першій розмові ми говорили про припинення вогню, друга розмова була термінова - я сказав: "Ми ж з вами домовились про припинення, а там відбувається". Теж був обмін інформацією, про яку я не хочу зараз говорити - просто не можу, не маю права. І про більш уточнені кроки з приводу повернення хлопців, і не тільки моряків", - сказав президент України.
За його словами, друга розмова з Путіним була детальнішою. "Я розумію, що вирішувати всі питання одразу - Донбас, Крим, припинення вогню - це дуже, дуже складно (…) Тому ми це проговорили на другому дзвінку про те, що продовжимо це в третій раз, і це буде наша особиста зустріч в Нормандському форматі. Нашою стороною вона була запланована", - додав Зеленський.
Він висловив думку, що лише під час зустрічей з Путіним за присутності західних лідерів можна домовитися з главою Кремля. "Чесно кажучи, він (Володимир Путін - ред.) мені сказав, що раніше були такі стосунки, що про ніякі зустрічі не може бути (мови), але щоб вирішувати в Мінському форматі нам потрібно зустрічатися в Нормандському. Я вважаю, що тільки дивлячись очі в очі і в присутності західних лідерів, ми можемо домовитись і підписатись - що найважливіше", - сказав Зеленський.
Як очікується, наступна зустріч дипломатичних радників лідерів країн "нормандського формату" (Німеччини, Франції, України та Росії) відбудеться 2 вересня в Берліні. Про точну дату майбутнього саміту лідерів країн "нормандської четвірки" поки що не повідомлялося.