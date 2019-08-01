 Зеленський підтвердив існування заяв на звільнення від Богдана та усієї команди | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.08.2019

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Новини

Зеленський підтвердив існування заяв на звільнення від Богдана та усієї команди

Уся команда президента України Володимира Зеленського, включно з Андрієм Богданом, підписала заяви на звільнення, оскільки не тримається за владу, заявив глава української держави. Однак він їх не підписував.

Володимир Зеленський та Андрій Богдан

Президент України Володимир Зеленський (л) та керівник Офісу президента Андрій Богдан

Президент України Володимир Зеленський підтвердив існування заяви на звільнення від очільника Офісу президента та інших членів його команди. "Ми не тримаємося за владу. Ми - всі ключові люди, які зі мною прийшли, - домовилися з самого початку, що напишемо заяви на звільнення. Якщо суспільство чи президент відчуватимуть, що та чи інша людина не може впоратися з поставленими Україною завданнями, то в будь-який момент ця людина, не тримаючись за крісло, піде у відставку", - заявив глава української держави під час поїздки в Івано-Франківськ, цитує його пресслужба.

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Він також зазначив, що за потреби може показати суспільству всі заяви на звільнення від членів його команди. Зеленський уточнив, що станом на сьогодні не підписував заяву на звільнення очільника Офісу президента України Андрія Богдана.

Андрій Богдан, своєю чергою, також підтвердив існування заяви про звільнення. "Ми всі написали заяви про звільнення. За крісло не тримаємось!!!" - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Раніше українські ЗМІ повідомили, що Андрій Богдан написав заяву на звільнення, однак в Офісі президента це заперечили. Раніше на сайті президента України були дві петиції з вимогою звільнити Богдана. Обидві набрали кількість підписів (25 тисяч), необхідну для їхнього розгляду президентом. Першу петицію Зеленський розглянув, але залишив Богдана на посаді. А друга петиція від 26 липня ще не була ним розглянута.

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