 Зеленський підписав указ про протидію рейдерству | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.07.2019

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Новини

Зеленський підписав указ про протидію рейдерству

За даними офісу президента, за останні шість років в Україні відбулось понад три тисячі рейдерських захоплень. Новий указ має допомогти боротися з такими злочинами.

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 22 липня, підписав указ "Про заходи щодо протидії рейдерству". В офісі президента повідомили, що за різними оцінками, протягом останніх шести років відбулося понад три тисячі рейдерських захоплень. "Зазвичай це зміна власника через підробку документів, через реєстраторів, яких не існує, або "дірки" у реєстрі. Схеми різні, а суть одна. Сьогоднішнє рішення - це реальний крок, щоб покласти цьому край", - зазначив заступник керівника офісу президента Олексій Гончарук.

В офісі президента додали, що досі в ручному режимі проводилося відключення недобросовісних реєстраторів, однак рейдерство залишалося. Тому указ, серед іншого, передбачає розробку та ухвалення найближчим часом законопроєкту для усунення прогалин у законодавстві, що дають змогу рейдерам нищити бізнес і відбирати нерухомість.

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Документ зобов'язує забезпечити перенесення до 2021 року до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки та обмеження їх використання, що були зареєстровані до 1 січня 2013 року в Держреєстрі земель. Також планується створення єдиного електронного реєстру нотаріальних дій, виключення акредитованих суб'єктів з-поміж суб'єктів, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації прав на нерухомість.

Крім цього, документ передбачає створення на порталі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців документів для держреєстрації, а також здійснення реєстраційних дій без участі держреєстратора. Також планується запровадити автоматичний моніторинг ризикових транзакцій, фото- та відеофіксацію учасників транзакцій, додаткове підтвердження реєстраційних операцій, наприклад, через SMS-пароль.

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