Зеленський підписав закон про імпічмент

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою закон "Про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент)". Про це в понеділок, 23 вересня, повідомила пресслужба президента України.

"Зміни до законодавства забезпечать необхідну відкритість і гласність під час розслідування парламентом обставин щодо вчинення главою держави злочину", - йдеться у повідомленні на сайті президента України.

Нагадаємо, 10 вересня Верховна Рада ухвалила в цілому президентський законопроєкт, згідно з яким парламент може усунути президента України з посади в порядку імпічменту виключно в разі скоєння ним державної зради або іншого злочину.

Процедура імпічменту

У разі внесення до порядку денного питання про ініціювання імпічменту ВР створює спеціальну тимчасову слідчу комісію для проведення розслідування факту та обставин вчинення президентом державної зради або іншого злочину.

Президент, у свою чергу, може користуватися в процедурі імпічменту послугами захисників. Пленарне засідання ВР, на якому розглядають висновки і пропозиції комісії, має бути відкритим, за винятком випадків, коли озвучується інформація, яка становить державну таємницю.

Після ухвалення Верховною Радою рішення про звинувачення президента, парламент повинен звернутися до Конституційного і Верховного судіу.

Коли ж обидві судові інстанції зроблять висновок, що дії президента "містять ознаки державної зради або іншого злочину, Верховна Рада (...) ухвалює рішення про усунення президента України з посади в порядку імпічменту", йдеться у законі. Постанова вважається ухваленою, якщо за неї проголосують не менше ніж три чверті народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради.