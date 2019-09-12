 Зеленський підписав закон про імпічмент | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.09.2019

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Новини

Зеленський підписав закон про імпічмент

Володимир Зеленський підписав раніше ухвалений Верховною Радою закон "про процедуру усунення президента України з поста".

Володимир Зеленський підписав закон про імпічмент

Володимир Зеленський підписав закон про імпічмент

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою закон "Про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент)". Про це в понеділок, 23 вересня, повідомила пресслужба президента України.

"Зміни до законодавства забезпечать необхідну відкритість і гласність під час розслідування парламентом обставин щодо вчинення главою держави злочину", - йдеться у повідомленні на сайті президента України.

Нагадаємо, 10 вересня Верховна Рада ухвалила в цілому президентський законопроєкт, згідно з яким парламент може усунути президента України з посади в порядку імпічменту виключно в разі скоєння ним державної зради або іншого злочину.

Процедура імпічменту

У разі внесення до порядку денного питання про ініціювання імпічменту ВР створює спеціальну тимчасову слідчу комісію для проведення розслідування факту та обставин вчинення президентом державної зради або іншого злочину.

DW.COM

Президент України Володимир Зеленський передав у парламент законопроект про особливості усунення голови держави від влади та нагадав депутатам про необхідність прийняття закону про скасування депутатської недоторканості. (29.05.2019)

Верховна Рада ухвалила закон про імпічмент президента. Опоненти парламентської більшості незадоволені порушенням процедури голосування і стверджують, що цей документ залишив президента недоторканим. (10.09.2019)

Президент, у свою чергу, може користуватися в процедурі імпічменту послугами захисників. Пленарне засідання ВР, на якому розглядають висновки і пропозиції комісії, має бути відкритим, за винятком випадків, коли озвучується інформація, яка становить державну таємницю.

Після ухвалення Верховною Радою рішення про звинувачення президента, парламент повинен звернутися до Конституційного і Верховного судіу.

Коли ж обидві судові інстанції зроблять висновок, що дії президента "містять ознаки державної зради або іншого злочину, Верховна Рада (...) ухвалює рішення про усунення президента України з посади в порядку імпічменту", йдеться у законі. Постанова вважається ухваленою, якщо за неї проголосують не менше ніж три чверті народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради. 

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