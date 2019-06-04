Зеленський прояснив свою позицію щодо можливого дефолту та "Приватбанку"

Чутки про дефолт в Україні не відповідають офіційній позиції президента, наголосив Володимир Зеленський. Він також запевнив, що захищатиме лише інтереси держави у ситуації навколо націоналізації "Приватбанку".
Президент України Володимир Зеленський вважає чутки про дефолт в Україні продуманими акціями, що не відповідають його офіційній позиції. Про це він заявив у вівторок, 4 червня, під час зустрічі з віце-головою Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом, що відбулася в Брюсселі, повідомила адміністрація президента в соціальній мережі Twitter.
Також на зустрічі з Домбровскісом Зеленський прояснив свою позицію щодо ситуації навколо націоналізації "Приватбанку"та судових позовів колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського, повідомили в адміністрації.
Нагадаємо, раніше український мільярдер Ігор Коломойський, зв'язки з яким закидають Зеленському, розповів в інтерв'ю діловому виданню Financial Times, що новому керівництву української держави було б доцільніше оголосити дефолт за суверенним боргом України за прикладом Аргентини та Греції.
Так само Коломойський називає незаконною націоналізацію "Приватбанку", співвласником якого він раніше був, та вимагає відшкодувати нібито завдану йому шкоду. Бізнесмен оцінює свої втрати від націоналізації банку в два мільярди доларів США.
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