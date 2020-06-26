 Зеленський проти далекобійників: спецоперація проти перевантажених фур (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 26.06.2020

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Політика й суспільство

Зеленський проти далекобійників: спецоперація проти перевантажених фур (відео)

Водії фур, які нехтують ваговими правилами, "засранці", сказав Володимир Зеленський. DW перевірила, як саме Укртрансбезпека і Укравтодор хочуть боротися за збереження доріг.

Lkw-Fahrer (picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

Боротьба з вантажівками, які перевозять вдвічі-втричі більше допустимих норм, почалася приблизно рік тому. Тоді на трасах з'явилися перші інспектори Укртрансбезпеки з перевірками. Нині вони патрулюють у супроводі правоохоронців - після того, як президент Зеленський видав розпорядження про посилений ваговий контроль на трасах. Дивіться ексклюзивний репортаж DW: 
 



 

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Lkw-Fahrer (picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

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