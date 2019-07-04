Зеленський пропонує люструвати чиновників часів Порошенка

Президент України Володимир Зеленський пропонує розширити дію закону про очищення влади на чиновників часів колишнього президента Петра Порошенка. Про це він заявив у відеозверненні, оприлюдненому на його сторінці у Facebook у четвер, 11 липня.

"Пропоную до переліку посад, що потрапляють під люстрацію, додати: президента України, всіх народних депутатів України, голову Верховної Ради, членів уряду, генерального прокурора, главу СБУ, голів Антимонопольного комітету та Фонду держмайна, глав Державної фіскальної служби та митниці, секретаря РНБО, керівництво оборонних підприємств, які обіймали посади з 23 лютого 2014 року по 19 травня 2019 року", - заявив президент.

Він зазначив, що не розуміє, для чого країні потрібні "народні депутати, які залишають недоторканість, узаконюють незаконне збагачення та просто не ходять на роботу, міністри, які розказують, що українці багато їдять та будують дороги, лише у Facebook та які угробили здоров'я нації" та інші топуправлінці. "Я щодня ламаю голову, що з ними робити. Може обміняти їх на наших полонених? Або вдягнути в браковані бронежилети, які вони закупили, та відправити їх на передову? Думаю, найменше, що можна зробити зараз, - назавжди позбавити їх усіх можливості брати участь в управлінні державою", - зазначив Зеленський.

Він додав, що цей законопроект - тільки суспільна оцінка діяльності чиновників. "Упевнений, що дії всіх зазначених осіб у майбутньому отримають і справедливу юридичну оцінку", - наголосив Зеленський.

Закон "Про очищення влади" набув чинності 16 жовтня 2014 року. Він передбачає обмеження права для чиновників режиму Віктора Януковича обіймати посади в органах державної влади на 10 років. Це стосується урядовців, керівників центральних органів виконавчої влади, командування Збройних сил, голів та заступників облдержадміністрацій та голів райдержадміністрацій, які працювали під час президентства Януковича сукупно не менше року, а також які працювали під час Майдану і не звільнилися за власним бажанням.