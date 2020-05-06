Зеленський призначив Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ

Президент України Володимир Зеленський призначив колишнього президента Грузії та екскерівника Одеської обласної державної адміністрації Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ. Про це йдеться в указі "Питання Національної ради реформ і Виконавчого комітету реформ", який Зеленський підписав у четвер, 7 травня.

"Щиро вітаю Міхеіла Ніколозовича з новим відповідальним викликом. Вірю, що він зможе надати імпульс Національній раді реформ та допоможе в здійсненні важливих змін у житті країни", - сказав Зеленський, цитує Офіс президента.

Також цим указом глава держави призначив Олександра Ольшанського заступником голови Виконавчого комітету реформ. Документом вносяться зміни до президентських указів щодо єдиної державної політики реформ в Україні, забезпечення діяльності Національної ради реформ і Виконавчого комітету реформ та положення про Національну раду реформ. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Міхеіл Саакашвілі двічі обіймав посаду президента Грузії - з 2004 до 2007 року та з 2008 до 2013. Він є одним із лідерів "Революції троянд". У Грузії Саакашвілі закидають перевищення повноважень і розтрату бюджетних коштів. Саакашвілі всі звинувачення на свою адресу відкидає. Після повалення режиму Віктора Януковича Міхеіл Саакашвілі був головою Одеської обласної державної адміністрації у 2015-2016 роках. Згодом Петро Порошенко позбавив його українського громадянства, яке раніше надав, а самого Саакашвілі у 2018 році було видворено з України.

22 квітня Саакашвілі заявив, що отримав від президента України Володимира Зеленського пропозицію стати віцепрем'єр-міністром із реформ. 30 квітня голова фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія повідомив, що в Україні для Саакашвілі знайшли новий формат роботи. Конкретну посаду Арахамія не назвав.