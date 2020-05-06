 Зеленський призначив Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.05.2020

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Новини

Зеленський призначив Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ

Міхеіл Саакашвілі має надати імпульс Національній раді реформ та допомогти в здійсненні важливих змін у житті країни, наголосив президент України Володимир Зеленський.

Міхеіл Саакашвілі (архівне фото)

Міхеіл Саакашвілі (архівне фото)

Президент України Володимир Зеленський призначив колишнього президента Грузії та екскерівника Одеської обласної державної адміністрації Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ. Про це йдеться в указі "Питання Національної ради реформ і Виконавчого комітету реформ", який Зеленський підписав у четвер, 7 травня.

"Щиро вітаю Міхеіла Ніколозовича з новим відповідальним викликом. Вірю, що він зможе надати імпульс Національній раді реформ та допоможе в здійсненні важливих змін у житті країни", - сказав Зеленський, цитує Офіс президента.

Також цим указом глава держави призначив Олександра Ольшанського заступником голови Виконавчого комітету реформ. Документом вносяться зміни до президентських указів щодо єдиної державної політики реформ в Україні, забезпечення діяльності Національної ради реформ і Виконавчого комітету реформ та положення про Національну раду реформ. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Міхеіл Саакашвілі двічі обіймав посаду президента Грузії - з 2004 до 2007 року та з 2008 до 2013. Він є одним із лідерів "Революції троянд". У Грузії Саакашвілі закидають перевищення повноважень і розтрату бюджетних коштів. Саакашвілі всі звинувачення на свою адресу відкидає. Після повалення режиму Віктора Януковича Міхеіл Саакашвілі був головою Одеської обласної державної адміністрації у 2015-2016 роках. Згодом Петро Порошенко позбавив його українського громадянства, яке раніше надав, а самого Саакашвілі у 2018 році було видворено з України.

22 квітня Саакашвілі заявив, що отримав від президента України Володимира Зеленського пропозицію стати віцепрем'єр-міністром із реформ. 30 квітня голова фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія повідомив, що в Україні для Саакашвілі знайшли новий формат роботи. Конкретну посаду Арахамія не назвав.

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