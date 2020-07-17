 Зеленський призначив Вадима Пристайка послом України у Великобританії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.07.2020

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Зеленський призначив Вадима Пристайка послом України у Великобританії

Колишній глава МЗС України та ексвіцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко очолив дипломатичну місію України у Великобританії.

Вадим Пристайко призначений послом у Великобританії

Вадим Пристайко призначений послом у Великобританії

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 20 липня, призначив Вадима Пристайка послом у Великобританії. Про це йдеться у відповідному указі українського президента, який був опублікований на офіційному сайті глави держави.

"Призначити Пристайка Вадима Володимировича Надзвичайним і повноважним послом України в Сполученому Королівстві Великообританії та Північної Ірландії", - сказано в указі.

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Вадиму Пристайку 50 років. 4 червня Верховна Рада України підтримала звільнення Вадима Пристайка з посади віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, на якій він перебував з березня цього року. До цього з серпня 2019 року був міністром закордонних справ в уряді Олексія Гончарука. У травня 2019 року, після перемоги Володимира Зеленського  на президентських виборах, Пристайко був призначений заступником голови Адміністрації президента, а 25 червня, після реорганізації адміністрації, переведений на посаду заступника керівника Офісу президента. До цього, з липня 2017 року, він був головою місії України при Організації Північноатлантичного договору.

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Раніше, з грудня 2014 року, Пристайко був заступником міністра закордонних справ Павла Клімкіна. Крім того, в 2009-2014 роках він працював заступником керівника місії посольства України в США та послом України в Канаді, а в 2000-2001 роках - консулом генерального консульства України в Сіднеї (Австралія).

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