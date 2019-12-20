Зеленський пояснив причини закриття гральних закладів

Повсюдне закриття гральних закладів в Україні є відповіддю на спротив легалізації грального бізнесу, пояснив Зеленський.
Президент України Володимир Зеленський пояснив причини повсюдного закриття гральних закладів в Україні. Про це він написав у п'ятницю, 20 грудня, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
У дописі Зеленський вказав на неспроможність Верховної Ради ухвалити напередодні легалізацію грального бізнесу в Україні. "Ми знаємо, хто за цим стоїть", - запевнив Зеленський. "Не хочете грати за прозорими правилами? Не хочете працювати цивілізовано і платити в бюджет? Що ж, давайте по-іншому. Відсьогодні негайно закриваємо всі гральні зали", - додав він.
Нагадаємо, 20 грудня уряд України скасував положення, які дозволяли працювати гральному бізнесу під виглядом державних лотерей.
Як пояснив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, тепер заклади з гральними автоматами не зможуть нелегально працювати під виглядом державних лотерей, прикриваючись договорами передоручення на розповсюдження державних миттєвих лотерей.
Згодом глава міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція припинить роботу гральних закладів.
Уряд України скасував положення, завдяки яким гральний бізнес діяв далі попри його заборону. Прем'єр Олексій Гончарук анонсував перевірки операторів державних лотерей, під чиїм прикриттям працює цей бізнес. (20.12.2019)
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