Зеленський поговорив зі Штайнмаєром про зустріч "нормандської четвірки"

Президент України Володимир Зеленський та його німецький колега Франк-Вальтер Штайнмаєр зустрілися та обговорили ситуацію на Донбасі й питання відновлення роботи "нормандської четвірки". Про зустріч, яка відбулася в рамках робочого візиту Зеленського до Японії, у середу, 23 жовтня, повідомляється на сайті українського президента.

Згідно з повідомленням, Зеленський подякував Штайнмаєру за "докладені зусилля для політико-дипломатичного врегулювання війни на Донбасі, постійну увагу до питання відновлення територіальної цілісності України".

Також президенти погодилися із тим, що "нормандський формат" залишається ключовим інструментом для відновлення миру на Сході України та на необхідності проведення зустрічі лідерів країн формату вже у найближчому майбутньому.

Напередодні голова МЗС Німеччини Гайко Маас, закликав "обидві сторони" нарешті дотримуватися узгодженого раніше перемир'я та провести розведення сил. "Тому що лише таким чином можна втілити в життя "формулу Штайнмаєра" та знову зрушити з місця мінський процес", - йдеться у повідомленні дипломатичного відомства ФРН, оприлюдненому 22 жовтя за підсумками зустрічі Мааса з литовським колегою Лінасом Линкявічусом.

Нагадаємо, 10 жовтня під час так званого прес-марафону у Києві Зеленський наполіг на необхідності зустрітися із російським президентом Володимиром Путіним особисто чи у рамках "нормандського формат", аби "закінчити війну". Він додав що всі питання поки обговорюватимуться саме у "нормаднському форматі", бо "всі проти" його особистої зустрічі із Путіним.

14 жовтня голова українського МЗС Вадим Пристайко зявив, що зустріч лідерів "нормаднської четвірки" може відбутися у листопаді, якщо російська сторона підтвердить запропоновані дати.