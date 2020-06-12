Зеленський переходить на особливий режим роботи через коронавірус у дружини

Президент України Володимир Зеленський переходить на особливий режим роботи у зв'язку з виявленням захворювання на коронавірус у його дружини Олени. Про це у п'ятницю, 12 червня, повідомив Офіс президента (ОП).

Як зазначається у повідомленні, згідно з Конституцією президент не може нікому делегувати свої повноваження. При цьому стан здоров'я Володимира Зеленського дозволяє йому виконувати службові обов'язки, йому зробили тест на коронавірус, який дав негативний результат. "Ситуації самоізоляції та карантину в Конституції України передбачені не були. Саме тому ухвалено спеціальний протокол режиму роботи президента, який відповідає як нормам чинного законодавства, так і санітарно-епідеміологічним вимогам", - йдеться у повідомленні на сайті президента України.

Зеленський щодня проходить тестування методами ІФА, ПЛР та медогляди. Крім цього, президент обмежує коло фізичного спілкування, переводить наради в онлайн-режим, стверджують в Офісі президента. Очні зустрічі, які передбачають особисте спілкування з главою держави, у найближчі дні виключені. Так само виключена участь у масових заходах, скасовуються робочі поїздки за межі столиці України. Коло осіб, з якими президент спілкується особисто, звужений до охорони та найближчих помічників.

Винятки з цього протоколу можливі тільки в разі виникнення надзвичайної ситуації, що потребує негайного реагування з боку глави держави відповідно до його конституційних повноважень, наголошується в повідомленні.

Раніше цього дня дружина президента України Володимира Зеленського Олена повідомила, що отримала позитивний результат тесту на коронавірус, вона перебуває на амбулаторному лікуванні. У Зеленського та їхніх дітей тестування показало негативні результати.